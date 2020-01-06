"Европейская солидарность" подготовит запросы в ОПУ и МИД по поводу поездки Зеленского в Оман

Оман – "приоритетный регион", потребовавший от президента Украины Владимира Зеленского такой "самоотверженности", как поездка в эту страну в рождественские праздники, заявила нардеп от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, нужно выяснить, кто будет сопровождать президента на встречах в Омане.

Парламентская фракция "Европейская солидарность" подготовит запросы в Офис президента Украины и Министерство иностранных дел по поводу поездки украинского президента Владимира Зеленского в Оман, заявила 5 января в Facebook нардеп от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Пока мы за свой счет поехали на Гуцульщину на Рождество, президент за свой счет улетел развивать торгово-экономические и дипломатические отношения с Оманом. Точно – приоритетный регион и страна, которая требует такой самоотверженности от главы государства в рождественские праздники... Готовим запрос от "Европейской солидарности" в Офис президента Украины и Министерство иностранных дел – кто именно из представителей этих ведомств будет сопровождать главу государства на этих ответственных встречах, какие конкретно вопросы и с кем будут обсуждаться, каких результатов ожидать..." – написала Климпуш-Цинцадзе.

5 января "Страна" сообщила, что президент Украины уехал отдыхать в Оман. Издание опубликовало фото с Зеленскими, сделанное очевидцами вблизи столицы страны Маската.

Позже в ОПУ подтвердили, что глава государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – было сказано в сообщении.

До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман. В разделе "Анонсы" на сайте Офиса президента информации об этой поездке нет.

Офис президента 5 января также проинформировал, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Согласно сообщению, украинский президент говорил с министром иностранных дел Омана об укреплении отношений между странами и наращивании торгово-экономического сотрудничества. На сайте МИД Омана и на странице ведомства в Twitter не сообщали о встрече.