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"Европейская солидарность" подготовит запросы в ОПУ и МИД по поводу поездки Зеленского в Оман

Оман – "приоритетный регион", потребовавший от президента Украины Владимира Зеленского такой "самоотверженности", как поездка в эту страну в рождественские праздники, заявила нардеп от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, нужно выяснить, кто будет сопровождать президента на встречах в Омане.

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Офис президента 5 января проинформировал, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана
Офис президента 5 января проинформировал, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Парламентская фракция "Европейская солидарность" подготовит запросы в Офис президента Украины и Министерство иностранных дел по поводу поездки украинского президента Владимира Зеленского в Оман, заявила 5 января в Facebook нардеп от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Пока мы за свой счет поехали на Гуцульщину на Рождество, президент за свой счет улетел развивать торгово-экономические и дипломатические отношения с Оманом. Точно – приоритетный регион и страна, которая требует такой самоотверженности от главы государства в рождественские праздники... Готовим запрос от "Европейской солидарности" в Офис президента Украины и Министерство иностранных дел – кто именно из представителей этих ведомств будет сопровождать главу государства на этих ответственных встречах, какие конкретно вопросы и с кем будут обсуждаться, каких результатов ожидать..." – написала Климпуш-Цинцадзе.

https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze/posts/10221232235374351

5 января "Страна" сообщила, что президент Украины уехал отдыхать в Оман. Издание опубликовало фото с Зеленскими, сделанное очевидцами вблизи столицы страны Маската.

Позже в ОПУ подтвердили, что глава государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – было сказано в сообщении.

До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман. В разделе "Анонсы" на сайте Офиса президента информации об этой поездке нет.

Офис президента 5 января также проинформировал, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Согласно сообщению, украинский президент говорил с министром иностранных дел Омана об укреплении отношений между странами и наращивании торгово-экономического сотрудничества. На сайте МИД Омана и на странице ведомства в Twitter не сообщали о встрече.

Теги: Украина, МИД, МИД Украины, Владимир Зеленский, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Оман, Европейская солидарность, Офис президента Украины
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