Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский обсудил с руководством госрезерва Омана активизацию инвестиционного сотрудничества

Во время встречи с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди глава Украинского государства Владимир Зеленский сказал, что Украина предлагает значительные возможности для инвестирования.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский встретился с Абдулсаламом аль-Муршиди 6 января
Зеленский встретился с Абдулсаламом аль-Муршиди 6 января
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди. Об этом 6 января проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.

"В ходе встречи стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана и констатировали, что нынешний уровень двустороннего инвестиционного сотрудничества не соответствует имеющемуся потенциалу, в частности по сравнению с динамичным ростом торговых отношений, и согласились с необходимостью его активизации", – рассказали в пресс-службе.

Зеленский подчеркнул, что Украина предлагает значительные возможности для инвестирования. 

"Глава государства проинформировал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов, создании в нашем государстве благоприятной деловой среды, привлекательных сферах для инвестиций и призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине. Оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере и приняла приглашение Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества", – добавили в пресс-службе.

5 января "Страна" сообщила, что президент Украины уехал отдыхать в Оман. Издание опубликовало фото с Зеленским, сделанное вблизи столицы страны Маската.

В ОПУ подтвердили, что глава государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – было сказано в сообщении.

До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман. В разделе "Анонсы" на сайте Офиса президента информации об этой поездке нет.

Офис президента 5 января также проинформировал, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Согласно сообщению, украинский президент говорил с министром иностранных дел Омана об укреплении отношений между странами и наращивании торгово-экономического сотрудничества. На сайте МИД Омана и на странице ведомства в Twitter не сообщали о встрече.

Теги: Украина, инвестиции, Владимир Зеленский, Оман, перспективы, сотрудничество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Бабкин показал во время прогулки полугодовалому сыну снег
Бабкин показал во время прогулки полугодовалому сыну снег
  100 Years. Вышел клип рэпера Lil Bean. Видео
  100 Years. Вышел клип рэпера Lil Bean. Видео
Кардашян показала свое юношеское фото
Кардашян показала свое юношеское фото
  "Добрий вечір тобі, пане господарю!". Винник и Пономарев записали колядку к Рождеству. Видео
  "Добрий вечір тобі, пане господарю!". Винник и Пономарев записали колядку к Рождеству. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS