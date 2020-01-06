Зеленский обсудил с руководством госрезерва Омана активизацию инвестиционного сотрудничества

Во время встречи с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди глава Украинского государства Владимир Зеленский сказал, что Украина предлагает значительные возможности для инвестирования.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди. Об этом 6 января проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.

"В ходе встречи стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана и констатировали, что нынешний уровень двустороннего инвестиционного сотрудничества не соответствует имеющемуся потенциалу, в частности по сравнению с динамичным ростом торговых отношений, и согласились с необходимостью его активизации", – рассказали в пресс-службе.

Зеленский подчеркнул, что Украина предлагает значительные возможности для инвестирования.

"Глава государства проинформировал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов, создании в нашем государстве благоприятной деловой среды, привлекательных сферах для инвестиций и призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине. Оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере и приняла приглашение Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества", – добавили в пресс-службе.

5 января "Страна" сообщила, что президент Украины уехал отдыхать в Оман. Издание опубликовало фото с Зеленским, сделанное вблизи столицы страны Маската.

В ОПУ подтвердили, что глава государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – было сказано в сообщении.

До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман. В разделе "Анонсы" на сайте Офиса президента информации об этой поездке нет.

Офис президента 5 января также проинформировал, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Согласно сообщению, украинский президент говорил с министром иностранных дел Омана об укреплении отношений между странами и наращивании торгово-экономического сотрудничества. На сайте МИД Омана и на странице ведомства в Twitter не сообщали о встрече.