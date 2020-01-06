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Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили

Грузинский и украинский политик. Президент Грузии (2004–2013). С 2015-го по 2016 год  – глава Одесской областной государственной администрации. Лидер партии "Рух нових сил".


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Хватит сравнивать поездку Зеленского с Мальдивами. В странах Персидского залива личные контакты имеют решающее значение

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Как я понимаю Зеленского – будучи президентом, я тоже любил летать в страны [Персидского] залива и не скрою, мне нравилось греться на солнышке. Но в результате этих "согреваний" хорошо нагрела руки экономика моей страны, так как после этого мы получили более $400 млн инвестиций из Эмиратов и Катара.

Эти инвестиции строили аэропорты, порты и десятки отелей, которые дали работу многим тысячам моих сограждан. И, кстати, в отличие от Зеленского, я летал не рейсовым самолетом за свой счет, а ездил президентским бортом.

Хватит придираться и сравнивать с Мальдивами. В этих странах личные поездки и контакты имеют решающее значение, и очень надеюсь, что Украина увидит такую же пользу, как в свое время увидела Грузия.

Источник: Mikheil Saakashvili / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский, Оман
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