Хватит сравнивать поездку Зеленского с Мальдивами. В странах Персидского залива личные контакты имеют решающее значение

Грузинский и украинский политик. Президент Грузии (2004–2013). С 2015-го по 2016 год – глава Одесской областной государственной администрации. Лидер партии "Рух нових сил".
Как я понимаю Зеленского – будучи президентом, я тоже любил летать в страны [Персидского] залива и не скрою, мне нравилось греться на солнышке. Но в результате этих "согреваний" хорошо нагрела руки экономика моей страны, так как после этого мы получили более $400 млн инвестиций из Эмиратов и Катара.
Эти инвестиции строили аэропорты, порты и десятки отелей, которые дали работу многим тысячам моих сограждан. И, кстати, в отличие от Зеленского, я летал не рейсовым самолетом за свой счет, а ездил президентским бортом.
Хватит придираться и сравнивать с Мальдивами. В этих странах личные поездки и контакты имеют решающее значение, и очень надеюсь, что Украина увидит такую же пользу, как в свое время увидела Грузия.
Источник: Mikheil Saakashvili / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора