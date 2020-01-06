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"Сюжет для кино с дворцовыми интригами и погонями". Соцсети обсуждают поездку Зеленского в Оман

5 января СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский уехал в Оман отдыхать, в ОПУ заявили о запланированных встречах "на высшем уровне". Пользователи соцсетей активно обсуждают это событие.

Зеленский встретился с Абдулсаламом аль-Муршиди 6 января
Зеленский встретился с Абдулсаламом аль-Муршиди 6 января
Фото: president.gov.ua

5 января "Страна" сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава украинского государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – было сказано в сообщении.

До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман. Офис президента 5 января также проинформировал, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

Соцсети не оставили без внимания это событие. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Зеленский поехал на Новый год в президентскую резиденцию в Гуте и громко сообщил об этом. А потом тихо свалил в Оман и поселился в неплохом отеле. Там его сфоткали "друзья" из Запоребрика и эти фотки выложила "Страна.ua". После этого в пресс-службе шестого президента Украины не придумали ничего лучше, как объявить о том, что Зеленский направился в Оман укреплять наши отношения с этой страной. Именно ради этого он на Новый год и полетел в Оман? Остается лишь смеяться", - отметил экс-нардеп Верховной Рады Борислав Береза.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/3948339625192114

"Я не считаю, что поездка Зеленского в Оман - это зашквар. Более того, у него есть средства на эту поездку. И мне не понятно зачем Мендель с сотоварищами устроили эту свистопляску с псевдовизитом. И то, как эту историю начала выкручивать его пресс-служба, и какие танцы с бубном начали исполнять его окружение - вот это реальный зашквар", - добавил Береза.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/3949374328421977

"А в Омане, между тем, довольно напряженно. 79-летний султан сильно раньше времени вернулся из Бельгии, где его лечат от рака, и это воспринято как плохой знак. Скоро пятьдесят лет, как Кабус бен Саид правит страной, но подходит пора выбирать преемника, своих детей у султана нет. Королевская семья в течение трех дней после его смерти попробует внутри себя договориться, а если нет, то вскроют конверт, в котором написано имя того, кого Кабус бен Саид хотел бы видеть на своем месте. Многие бы хотели знать содержание конверта. Говорят, их даже два, на всякий случай. И тут в страну приезжает украинский президент, как бы на отдых... Вот где сюжет для кино с дворцовыми интригами и погонями!" - написал журналист Леонид Швец.

https://www.facebook.com/leo.shvets/posts/2856411034402016

"Как надо было: "Мы едем отдохнуть с семьей туда, где нас не узнают. Просим уважения к нашей частной жизни". Как получилось: "Мы в Букавели, по народному". Фото из Омана."Ну ок, мы в Омане, за свои деньги полетели". Но прямых рейсов нет. И какого хера вы охрану потащили? "А еще мы официальные переговоры проведем". Но ведь султан при смерти. А Оман - в бане офшорных стран. "Ну вот вам министр хрен пойми чего!" Что вы бл@дь несете?" - иронизирует блогер Юрий Богданов.

https://www.facebook.com/iu.bogdanov/posts/3381219258617310

"Как я понимаю Зеленского - будучи президентом, я тоже любил летать в страны залива и не скрою, мне нравилось греться на солнышке. Но в результате этих "согреваний", хорошо нагрела руки экономика моей страны, так как после этого мы получили более 400 миллионов долларов инвестиций из Эмиратов и Катара. Эти инвестиции строили аэропорты, порты и десятки отелей, которые дали работу многим тысячам моих сограждан. И, кстати, в отличие от Зеленского я не летал рейсовым самолетом за свой счет, а ездил президентским бортом. Хватит придираться и сравнивать с Мальдивами. В этих странах личные поездки и контакты имеют решающее значение и очень надеюсь, что Украина увидит такую же пользу, как в свое время увидела Грузия", - поделился мнением украинский и грузинский политик Михаил Саакашвили.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/2959664530730575

Заместитель главного редактора издания "Страна" Светлана Крюкова написала, что  после "папарационной саги про Вову Оманского президент может смело увольнять руководителей трех направлений". "Первый - глава СБУ Баканов, который отпустил украинского гаранта отдыхать в Оман, расположенный недалеко от Йемена, где война. Если начнется заваруха между Ираном и США из-за убийства Сулеймани, воздушное пространство могут закрыть, и улететь украинскому президенту будет непросто. Эти риски никто не учел. Второй на выход - руководитель Службы протокола. Офис президента подтвердил подлинность фото Зеленского в пятизвездочном отеле Омана и сообщил, что у гаранта там предстоит набор официальных встреч. Раз так, тогда вопрос: почему на официальном сайте провластных органов Омана нет графика публичных встреч украинского президента с местной элитой? Кто готовил эти встречи с украинской стороны? И почему об этом заблаговременно не анонсировали на официальном сайте Офиса? ОП уточняет, что президент улетел за свой счет привлекать инвестиции. Вопрос: теперь президент во все официальные командировки будет летать за свой счет? Или эта - исключение, тогда почему? А если неофициальная, тогда по какой причине? Третий и основной провинившийся - руководитель пресс-службы или кто у них там главный по коммуникациям, который своим официальным ответом затянул президента в информационный узел. Теперь Зеленскому предстоит врать и выглядеть глупо. Из-за вашего очень тупого ответа", - отметила Крюкова.

https://www.facebook.com/kryukova/posts/10157917433778064

"Вчера Юсуф Бин Алави, министр иностранных дел Омана, звонил американцам и иранцам, предлагая обеим сторонам свою помощь в коммуникациях между ними. Но по сегодняшним событиям в Иране, видим, что ничего у министра не вышло. Между США и Ираном все стало только хуже, что не может не волновать Оман, да и весь мир. Иран уже про ядерную программу опять говорит. Сегодня этому же министру пришлось делать вид, что ему хоть чуть чуть интересна встреча с президентом Украины, которому срочно нужно объяснить свой отдых в Омане украинским избирателям. Уверена, у министра сейчас точно не Украина в голове", -  считает журналист НВ Кристина Бердинских.

https://www.facebook.com/kristina.berdinskikh/posts/10159578719431164

"Мальдивы-Оман 1:1. Хотя Зе уже не раз отдыхал за 8 месяцев. Президент Зеленский, видимо, не долго отдыхал в Украине, замер наверное и улетел в теплые края роскошного курорта. По информации журналистов, поездка главы государства полностью конфиденциальная. "Остановилась семья президента в одном из самых роскошных отелей Омана – Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе)". Ну должен же человек отдыхать, устал от войны, да и какая разница, где отдыхать..А у нас сегодня снова убитый и раненый", - написала общественный деятель, волонтер Наталья Юсупова.

https://www.facebook.com/nataliiayusupova/posts/1487718064719059

"Президент имеет право перед официальной встречей с главой министерства иностранных дел Омана посидеть на пляже? Конечно, может. А вот Пэтро Инкогнито с президентом Мальдив не встречался. Не так ли? Ну, вот. И снова зрада отменяется. Эх", - с  иронией отметил телеведущий Макс Назаров.

https://www.facebook.com/maks.nazaroff/posts/2728264230574851

"На самом деле это нереальная самоотдача и самопожертвование - оставить отдых в живописных Карпатах и улететь за свой счет в Оман проводить деловые встречи. Еще семью оторвать от праздников и потянуть за собой. Кризисные коммуникации уровня "боги", - поделился саркастическим комментарием журналист Reuters Сергей Каразий.

https://www.facebook.com/sergiy.karazy/posts/2695160023901345

"Хммммм, здесь назревает пиз...орез на Ближнем Востоке. Может быть война, 52 мишени в Иране под прицелом американских крылатых ракет. Куда же поехать отдохнуть украинскому президенту? Конечно же в Оман! What could possibly go wrong (Что может пойти не так)?" - с насмешкой спросил блогер Антон Ходза.

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10211753083422420

"А тем временем в Оман для проведения встреч на высшем уровне с прибывшим в страну одним из влиятельнейших людей мира вылетели: Army Of Lovers, Coolio, Ace Of Base! Специально приглашенный Почетный Гость Переговоров - голограмма Криса де Бурга! В программе также - прощальное выступление группы Scorpions в Омане! Ведущий встреч - Леонид Якубович! Следите за нашими апдейтами", - пошутил журналист Евгений Кузьменко.

https://www.facebook.com/yevheni.kuzmenko/posts/2577989258921411

Бывший главред "BBC News Україна" Нина Курьята написала и опубликовала ироничное стихотворение о поездке Зеленского в Оман. 

https://www.facebook.com/nina.kuryata/posts/10157555218296839

Теги: Михаил Саакашвили, Борислав Береза, Леонид Швец, Владимир Зеленский, Оман, Светлана Крюкова
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