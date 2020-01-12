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ПОЛИТИКА

В Нацполиции заявили, что задержан подозреваемый в организации убийства Окуевой

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил сегодня, что полицейские задержали группу подозреваемых в убийствах, в том числе в убийстве украинской военнослужащей Амины Окуевой. В Национальной полиции уточнили, что среди задержанных – вероятный организатор убийства.

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Полиция: ДНК задержанного совпало с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевой оружии
Полиция: ДНК задержанного совпало с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевой оружии
Фото: npu.gov.ua

12 января был задержан подозреваемый в организации убийства украинской военнослужащей Амины Окуевой, сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что задержанные члены преступной группы обоснованно подозреваются в серии тяжких преступлений, в частности убийств.

Часть из них задержали раньше.

"В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама [Осмаева]. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", – сообщил Клименко.

Он добавил, что ДНК задержанного совпало с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевой оружии.

Правоохранители проверяют причастность задержанных к совершению других преступлений.

По данным "Страны", задержан Игорь Редькин, гражданин Украины 1964 года рождения, ранее не судимый, проживающий в городе Киеве. Его и сообщников подозревают в двух убийствах: в убийстве в 2016 году руководителя компании "Caparol Украина" Павла Зможного и в убийстве начальника управления рекламы и аренды Киевского метрополитена Павла Миленького.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция Украины 12 января задержала подозреваемых в убийстве Окуевой.

30 октября 2017 года в Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились Осмаев и Окуева. Осмаев получил ранение в ногу, его жена Окуева была смертельно ранена в голову.

При этом 1 июня 2017 года в Киеве мужчина, выдававший себя за журналиста, ранил Осмаева. Окуева утверждала, что в ответ несколько раз выстрелила в преступника. Тогда и Осмаев, и нападавший были госпитализированы в тяжелом состоянии, но выжили.

Пресса писала о связях предполагаемого киллера Артура Денисултанова с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Осмаев, Окуева, а также министр внутренних дел Украины Арсен Аваков высказывали мнение, что за покушением стоят "некоторые лидеры Российской Федерации".

В мае 2018 года Денисултанов заявил в интервью "Новой газете", что считает себя военнопленным. Он говорил, что с августа 2017 года находится в списках на обмен с "ДНР".

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

Журналистка Екатерина Сергацкова сообщила, что Украина в рамках этого обмена передала боевикам Денисултанова. По ее словам, за три для до обмена с него сняли обвинения.

Теги: Украина, Арсен Аваков, полиция, ДНК, Адам Осмаев, Амина Окуева, задержание, Национальная полиция, Нацполиция, Игорь Клименко, Игорь Редькин
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