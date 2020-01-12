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США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий – Эспер

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Штаты готовы обсудить с Ираном деэскалацию отношений.

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Эспер заявил, что США восстановили сдерживание Ирана
Эспер заявил, что США восстановили сдерживание Ирана
Фото: ЕРА

США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий. Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер в эфире CBS News.

По его словам, Штаты готовы обсудить новые шаги Ирана, которые помогут стране стать лучше и встать на путь деэскалации отношений.

Эспер отметил, что США не сожалеют об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани, так как это позволило обеспечить стране большую безопасность и восстановить сдерживание Ирана.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Сулеймани. В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала.

Президент США пригрозил, что, если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад в Ираке, которую используют американские войска. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне сообщили, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

9 января Трамп заявил, что США расширят санкции против Ирана. 10 января Соединенные Штаты ввели санкции против восьми иранских чиновников и ряда компаний.

Теги: США, Иран, Пентагон, переговоры, оборона, безопасность, Марк Эспер
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