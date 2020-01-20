Герцог Сассекский о потере королевского титула: Это прыжок в неизвестность, но другого выхода не было

Герцог Сассекский Гарри заявил, что он и его жена Меган надеялись и далее служить королеве, но без государственного финансирования, однако это оказалось невозможно.

Принц Гарри сказал, что очень уважает свою бабушку Фото: ЕРА

Отказ герцогов Сассекских от королевских титулов – это "прыжок в неизвестность", но другого выхода не было, заявил британский принц Гарри 19 января, выступая с речью на благотворительном мероприятии в Лондоне. Так он прокомментировал решение Букингемского дворца о том, что герцоги больше не смогут официально представлять королеву, сообщает ВВС.

По словам Гарри, он и его супруга Меган рассчитывали и далее служить королеве, пусть и без государственного финансирования. Это "оказалось невозможно", констатировал младший внук Елизаветы II.

Принц сказал, что он всегда будет "очень уважать свою бабушку, моего главнокомандующего", а Великобритания останется для него родным домом.

8 января герцоги Сассекские Гарри и Меган заявили, что отказываются от королевского статуса и намерены стать финансово независимыми. Супруги сообщили, что теперь собираются жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке.

Елизавета II одобрила их решение. Букингемский дворец 18 января информировал, что супруги утрачивают право именоваться их королевскими высочествами.