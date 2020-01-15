Герцогиня Меган не участвовала в совете британской королевской семьи – СМИ

По сообщению Evening Standard, герцогиня Сассекская Меган не появилась на совете британской королевской семьи, созванном королевой Елизаветой II.

Герцогиня Сассекская Меган не присоединилась к обсуждению их с принцем Гарри судьбы на совете британской королевской семьи, организованном королевой Елизаветой II 13 января в Норфолке. Об этом сообщает Evening Standard.

В день переговоров герцогиня Меган находилась в Канаде. Она, как сообщил инсайдер, должна была связаться по телефону, но по согласованию с принцем Гарри решила этого не делать. Было решено, что герцогине Меган не обязательно принимать участие в семейном совете.

8 января 2020 года британский принц Гарри и его жена, герцогиня Меган, заявили, что отказываются от королевского статуса и намерены стать финансово независимыми. Супруги сообщили, что теперь собираются жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке.

Елизавета II одобрила их решение.

Принц Гарри и актриса Меган Маркл сочетались браком 19 мая 2018 года. Королева Великобритании Елизавета II даровала молодоженам титулы герцога и герцогини Сассекских. 6 мая 2019 года у герцогов родился сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.