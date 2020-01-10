Трюдо заявил, что самолет МАУ сбила иранская ракета, герцоги Сассекские решили сложить полномочия. Главное за день

В Канаде и США считают, что самолет МАУ сбила иранская ракета

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" вблизи Тегерана сбила иранская ракета типа "земля-воздух", заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо со ссылкой на данные разведки. До этого несколько американских СМИ соссылкой на источники в Пентагоне и разведке США заявляли, что самолет могла по ошибке сбить иранская ракета ЗРК "Тор". В Иране эту версию отрицают.

Украинская сторона ранее заявляла, что рассматривает несколько версий крушения самолета, в том числе – что его сбила ракета ЗРК "Тор".

Инфляция в 2019 году замедлилась до 4,1%

Рост потребительских цен в Украине в 2019 году замедлился до 4,1%. Базовая инфляция в 2019 году составила 3,9%.

Герцоги Сассекские решили сложить королевские полномочия

Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган заявили, что отказываются от королевского статуса и намерены стать финансово независимыми. Они намерены жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке и хотят создать свою благотворительную организацию.

Мировое соглашение с "Газпромом" не предусматривает возвращения ему конфискованных активов

Подписанное в конце декабря 2019 года мировое соглашение между Украиной и "Газпромом" не предусматривает возврат российской компании ее активов, конфискованных ранее по решению Антимонопольного комитета Украины, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.