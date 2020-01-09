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Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1%

Потребительские цены в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем снизились на 0,2%, за год в целом выросли на 4,1%, сообщила Госслужба статистики Украины.

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Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% / ГОРДОН

Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Рост потребительских цен в Украине в 2019 году замедлился до 4,1%. Об этом сообщила Госслужба статистики в экспресс-выпуске (.doc), опубликованном 9 января.

"Потребительские цены в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем снизились на 0,2%, за год в целом выросли на 4,1%. Базовая инфляция в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем составила -0,3%, за год в целом  – 3,9%", – говорится в сообщении.

В декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018-го продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 4,8%, алкоголь и табачные изделия – на 13%, одежда и обувь подешевели на 2,3%, цены на жилищно-коммунальные услуги снизились на 1,9%, услуги здравоохранения подорожали на 3,8%, услуги транспорта подешевели на 2,4%, услуги связи подорожали на 11,8%.

В начале ноября 2019 года Национальный банк Украины прогнозировал, что инфляция снизится до 6,3% к концу 2019 года и достигнет среднесрочной цели в 5% в конце 2020 года. В декабре глава НБУ Яков Смолий заявил, что инфляция снизилась до 5,1%, превысив ожидания регулятора

Теги: Украина, инфляция, Госстат, цены
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