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НБУ за один день выкупил с рынка $700 млн

В Национальном банке Украины пояснили решение провести аукцион на покупку валюты в объеме до $1 млрд рисками чрезмерных колебаний гривны в сторону укрепления и ограниченными возможностями рынка для самосбалансирования.

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$230 млн Нацбанк выкупил, проведя аукцион, еще $470 млн с помощью традиционных интервенций
$230 млн Нацбанк выкупил, проведя аукцион, еще $470 млн – с помощью традиционных интервенций
Фото: pixabay.com

В течение 26 декабря Национальный банк Украины выкупил с межбанковского валютного рынка $700 млн. Об этом проинформировала пресс-служба НБУ в Facebook.

$230 млн Нацбанк выкупил, проведя аукцион, еще $470 млн – с помощью традиционных интервенций, то есть участия на межбанковском рынке.

"Национальный банк провел аукцион по покупке валюты с учетом ожидаемой значительной продажи валюты банками по клиентским заявкам. Учитывая риски чрезмерных колебаний гривны в сторону укрепления и ограниченные возможности рынка для самобалансировки, Национальный банк объявил аукцион на покупку валюты в объеме до $1 млрд... Такие объемы покупки валюты за один день являются рекордом этого года", – подчеркнули в Нацбанке.

В НБУ отметили, что с начала 2019 года чистая покупка валюты регулятором составляет около $7,5 млрд, что также является рекордным значением с 2007 года. Предложение валюты существенно превышает спрос вследствие устойчивого притока иностранных инвестиций в гривневые облигации правительства, привлечения внешнего финансирования государственными компаниями, а также значительных объемов валютных поступлений экспортеров, добавили в пресс-службе.

"Длительное сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке является результатом постоянного улучшения макроэкономической ситуации в Украине на протяжении последних лет. Укрепление гривны является абсолютно логичным явлением в условиях ускоренного экономического роста, стремительного замедления инфляции и снижения государственного долга к ВВП. Пользуясь благоприятной ситуацией, Национальный банк продолжает пополнять международные резервы", – добавил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/2455375091343315

На сайте НБУ сообщается (.xls), что средний курс гривны к доллару США в ноябре 2018 года составлял 27,93 грн/$, в ноябре 2019 года – 24,37 грн/$. На 26 декабря НБУ установил курс 23,26 грн/$.

В Нацбанке заявляли, что укрепление гривны – это "естественный процесс" при плавающем курсообразовании.

Агентство Bloomberg 20 декабря сообщало, что гривна в 2019 году стала лидером по темпам укрепления в мире. С начала года она укрепилась на 19%.

24 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не считает укрепление гривны негативным явлением.

В комментарии изданию "ГОРДОН" глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак выразил мнение, что в 2020 году курс гривны, скорее всего, будет падать, на это рассчитывают Нацбанк и правительство Украины.

Теги: Украина, инфляция, инвестиции, валюта, гривна, НБУ, доллар, ВВП, межбанк, Нацбанк, курс гривны, Олег Чурий
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