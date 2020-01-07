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Рожкова: Наша задача на 2020 год – гривневые ипотеки под 14–15%

Восстановление ипотечного кредитования даст толчок дальнейшему развитию экономики, сказала первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

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В Украине наблюдается макрофинансовая стабильность, сообщила Рожкова
В Украине наблюдается макрофинансовая стабильность, сообщила Рожкова
Фото: Катерина Рожкова / Facebook

2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования. Такое мнение в интервью UATV Russian, опубликованном 4 января, выразила первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"Сегодня гривневая цена ресурсов в банках 8–9%, то есть уже можно говорить об ипотеке 14–15% в гривне. И это наша задача на год, потому что это даст толчок дальнейшему развитию экономики", – сказала Рожкова.

По ее словам, сейчас в Украине наблюдается макрофинансовая стабильность.

"2019 год был супергодом для страны… Мы достигли 5% инфляции. Что это значит? Наша учетная ставка или ключевая ставка будет снижаться и дальше. Мы в декабре ее снизили быстрее, чем ожидали, и будем продолжать уменьшать. Что это значит для экономики? Банки уже отреагировали снижением ставок по депозитам. Что будет дальше? Будет снижаться цена ресурсов, и вследствие этого экономика начнет кредитовать", – пояснила Рожкова. 

Первый заместитель главы НБУ рассказала, что в банковской системе за 11 месяцев 2019 года было почти 60 млрд грн прибыли.

"Они устойчивые и должны стать драйвером экономики. Процесс реструктуризации плохих долгов идет, а в результате того, что у нас укрепилась национальная валюта, нагрузка на те предприятия уменьшается. Это означает, что есть шанс восстановить свое производство и дальше развиваться", – сказала Рожкова.

В августе нынешний премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что в 2020 году ставки по ипотечным кредитам в стране снизятся до 12–13% годовых.

На сегодняшний день номинальные годовые ставки по ипотечным кредитам в украинских банках составляют около 20% годовых (без учета комиссий и других дополнительных платежей), сообщает УНИАН. Ставки по кредитам тесно связаны с уровнем учетной ставки, которую устанавливает Национальный банк Украины. Сейчас учетная ставка составляет 13,5%.

Теги: Украина, инфляция, валюта, гривна, НБУ, банки, экономика, ипотека, Нацбанк, Екатерина Рожкова, учетная ставка
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