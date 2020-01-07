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Милованов: Зафиксировать курс? Это невозможно

При любом изменении курса национальной валюты будут те, кто выигрывает, и те, кто проигрывает, заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

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Милованов: Бизнесу стоит хеджироваться против изменения курса, а не пытаться его угадать
Милованов: Бизнесу стоит хеджироваться против изменения курса, а не пытаться его угадать
Фото: Тимофей Милованов / Facebook

Курс национальной валюты, вероятно, продолжит укрепляться, заявил 6 января в Facebook министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Когда курс доллара падает, страдают экспортеры и бюджет. А выигрывают потребители. Экспортеры получают меньше гривен за проданную продукцию, а их расходы в гривне остаются такими же. Бюджет страдает от того, что НДС и другие налоги на импорт уменьшаются в гривневом эквиваленте. Потребители выигрывают потому, что рост цен (инфляция) замедляется. Особенно на импортные товары. И наоборот: когда курс доллара растет, страдают потребители, а экспортеры и бюджет выигрывают", – написал Милованов.

По его словам, "при любом изменении курса будут те, кто выигрывает, и те, кто проигрывает".

"Почему же тогда не зафиксировать курс? Тогда все будут довольны. К сожалению, это невозможно. Украина пыталась держать фиксированный курс, и это привело к быстрой девальвации, например, в 1998-м, 2008-м или 2014 годах. Курс – это относительная цена украинской экономики к мировой. Когда эта цена меняется из-за изменений либо в мире, либо в Украине, то должен меняться и курс. Национальный банк может повлиять на такое изменение временно, немного придержать курс или сгладить колебания. Но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы сопротивляться серьезным изменениям курса. Будет ли укрепляться курс в следующем году? Скорее всего, да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках", – продолжил министр.

Он добавил, что "бизнесу стоит хеджироваться против изменения курса, а не пытаться его угадать".

"Угадать курс не может никто", – резюмировал Милованов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1573816669454176&id=100004775745586

Агентство Bloomberg 20 декабря 2019 года сообщало, что гривна в 2019 году стала лидером по темпам укрепления в мире. С начала года она укрепилась на 19%.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 30 декабря заявил, что тенденция к укреплению гривны сохранится в 2020 году. 

Теги: Украина, инфляция, валюта, НБУ, доллар, экономика, курс доллара, курс гривны, Тимофей Милованов
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