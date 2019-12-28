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Милованов считает, что гривна в дальнейшем будет постепенно укрепляться

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов отметил, что на курс гривны влияет много факторов и гарантированно сказать, что будет происходить с курсом, нельзя.

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Милованов: Гарантированно сказать, что будет происходить с курсом гривны, нельзя
Милованов: Гарантированно сказать, что будет происходить с курсом гривны, нельзя
Фото: kmu.gov.ua

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает, что гривна в дальнейшем будет укрепляться. Об этом он сказал на брифинге 27 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Многие страны прошли через усиление валюты, а потом был отбыв. Но гарантировать этого нельзя, так как очень много факторов. Глобальный экономический кризис, например, если будет, может спровоцировать определенные последствия для нас. Внутриполитическая ситуация или какие-то другие ситуации – оно все влияет на макроэкономическую ситуацию. Поэтому гарантированно сказать, что будет происходить с курсом гривны, нельзя, но наиболее вероятный сценарий – это постепенное усиление гривны", – сказал министр.

На сайте НБУ сообщается (.xls), что средний курс гривны к доллару США в ноябре 2018 года составлял 27,93 грн/$, в ноябре 2019 года – 24,37 грн/$. Курс гривны к доллару на 27 декабря составляет 23,29 грн/$.

В Нацбанке заявляли, что укрепление гривны – это "естественный процесс" при плавающем курсообразовании.

Агентство Bloomberg 20 декабря сообщало, что гривна в 2019 году стала лидером по темпам укрепления в мире. С начала года она укрепилась на 19%.

Теги: Украина, гривна, курс валют, курс доллара, Тимофей Милованов
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