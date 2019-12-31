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Милованов ожидает, что реальная зарплата украинцев вырастет на 10% в 2020 году

Размер средней заработной платы высокими темпами растет в Украине четвертый год подряд, сообщил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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Милованов: Ожидаем, что темпы роста реальной заработной платы и в следующем году будут оставаться высокими
Милованов: Ожидаем, что темпы роста реальной заработной платы и в следующем году будут оставаться высокими
Фото: kmu.gov.ua

Реальная заработная плата украинцев в 2020 году может вырасти на 10%. Об этом министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил в Facebook 31 декабря.

"Рост заработной платы высокими темпами происходит уже четвертый год подряд – в этом году за первые 11 месяцев заработная плата в реальном выражении была на 9,6% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Фактически покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года. С учетом высокой деловой активности и спроса на рынке труда ожидаем, что темпы роста реальной заработной платы и в следующем году будут оставаться высокими – около 10%", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1567057080130135&id=100004775745586

28 декабря Милованов заявил, что реальная зарплата украинцев превысила докризисные (2013 год) доходы на 18%. По данным Госстата, в ноябре средняя номинальная зарплата в Украине составила 10 769 грн. В годовом измерении, по состоянию на ноябрь, эта цифра выросла на 16,6%. 

Милованов сообщал, что самая высокая средняя зарплата по итогам второго квартала 2019 года была в Мариуполе Донецкой области – 17 114 грн.

Теги: зарплата, доходы, украинцы, Тимофей Милованов
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