Милованов ожидает, что реальная зарплата украинцев вырастет на 10% в 2020 году

Размер средней заработной платы высокими темпами растет в Украине четвертый год подряд, сообщил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Милованов: Ожидаем, что темпы роста реальной заработной платы и в следующем году будут оставаться высокими Фото: kmu.gov.ua

Реальная заработная плата украинцев в 2020 году может вырасти на 10%. Об этом министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил в Facebook 31 декабря.

"Рост заработной платы высокими темпами происходит уже четвертый год подряд – в этом году за первые 11 месяцев заработная плата в реальном выражении была на 9,6% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Фактически покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года. С учетом высокой деловой активности и спроса на рынке труда ожидаем, что темпы роста реальной заработной платы и в следующем году будут оставаться высокими – около 10%", – написал он.

28 декабря Милованов заявил, что реальная зарплата украинцев превысила докризисные (2013 год) доходы на 18%. По данным Госстата, в ноябре средняя номинальная зарплата в Украине составила 10 769 грн. В годовом измерении, по состоянию на ноябрь, эта цифра выросла на 16,6%.

Милованов сообщал, что самая высокая средняя зарплата по итогам второго квартала 2019 года была в Мариуполе Донецкой области – 17 114 грн.