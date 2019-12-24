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В ГНС анонсировали изменение ставок налогов на доходы физлиц

Ключевым вопросом в Украине является достижение налоговой справедливости, заявил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

Верланов: На маленькие зарплаты налоговое давление должно быть уменьшено
Верланов: На маленькие зарплаты налоговое давление должно быть уменьшено
Фото: tax.gov.ua

Вопрос уменьшения налогового давления на минимальные зарплаты является чрезвычайно актуальным, заявил в эфире телеканала "Украина 24" председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов, сообщила 23 декабря пресс-служба ГНС.

По словам Верланова, существует четкий перечень налогов, которые планируется снизить во время проведения налоговой реформы, и это, прежде всего, налоги на фонд оплаты труда.

"В рамках объявленной на следующий год налоговой реформы, инициированной правительством и поддержанной Верховной Радой, будет рассматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц. Все понимают, что шкала должна быть дифференцирована, и на маленькие зарплаты налоговое давление должно быть уменьшено", – отметил Верланов.

Он подчеркнул, что налоговая нагрузка в Украине – средняя по сравнению с другими странами мира, а ключевым в стране является вопрос налоговой справедливости.

"Есть плательщики, которые не платят налоги. Поэтому налоговая нагрузка концентрируется только на законопослушных компаниях и гражданах. И наша задача – сделать так, чтобы платили все, что позволит снижать налоги", – добавил Верланов.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что правительство намерено начать “глубокую реформу налоговой системы” весной 2020 года.

Теги: Украина, налоги, зарплата, правительство, реформы, доходы, Сергей Верланов, Государственная налоговая служба Украины, налоговая реформа
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