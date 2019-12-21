Верланов: За ноябрь сумма начисленного НДС выросла на 23,6% по сравнению с прошлогодним показателем

Благодаря эффективному администрированию НДС бюджет в ноябре получил дополнительные 4,2 млрд грн, сообщил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

Сергей Верланов: Я пообещал правительству, что налоговая справится с поставленной задачей Фото: Сергій Верланов / Facebook

За ноябрь сумма начисленного налога на добавленную стоимость составила почти 22 млрд грн. Это на 4,2 млрд, или на 23,6%, больше, чем за такой же период 2018 года, сообщает 21 декабря пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Прирост начислений состоялся, несмотря на уменьшение объемов поставок на 40,4 млрд грн, или на 5%: если в ноябре 2018 года объем поставок составил 804,5 млрд грн, то в ноябре 2019 года – 764,1 млрд.

"Благодаря эффективным мерам по администрированию, активной борьбе со схемами и качественной аналитической составляющей Государственная налоговая служба увеличивает поступления в бюджет даже при условии уменьшения объемов поставок", – заявил глава ГНС Сергей Верланов.

По его словам, ГНС выполнит все плановые поступления в бюджет за 2019 год.

"Я пообещал правительству, что налоговая справится с поставленной задачей. И мы это сделаем!" – заявил руководитель налоговой.