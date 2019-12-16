Налоговая усиливает контроль операций с офшорами – Верланов

Схемы по выводу активов из Украины в офшоры будут невыгодны, а бюджет дополнительно получит сотни миллионов гривен, заявил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

Сергей Верланов: Наша задача – это противодействие выводу доходов в офшоры Фото: tax.gov.ua

Государственная налоговая служба "перезагружает" направление налогового контроля за репатриацией из Украины доходов нерезидентов, заявил председатель ГНС Сергей Верланов на международной практической конференции "Украина антиофшорная", которую организовала Торгово-промышленная палата Украины, сообщает пресс-служба ГНС.

Глава ГНС подчеркнул, что у ведомства есть ресурсы для качественного контроля за операциями в офшорах – налажен обмен налоговой информацией с иностранными компетентными органами, есть доступ к ценовым базам данных, а также есть профессиональные кадры.

"По состоянию на сейчас ратифицированы протоколы со Швейцарией, Великобританией и Кипром, которые являются наиболее популярными среди украинского бизнеса для вывода доходов за границу, учитывая сниженные или нулевые ставки налогообложения пассивных доходов. Теперь такие схемы будут просто невыгодны, а бюджет дополнительно получит сотни миллионов гривен", – сказал Верланов.

Он добавил, что в дальнейшем налоговая ожидает имплементации правил BEPS (Base erosion and profit shifting – "размывание базы и перемещение прибыли") – стандартов для участников международной налоговой системы. Верланов назвал эти правила важным инструментом для справедливого налогообложения бизнеса.

"Наша задача – это противодействие выводу доходов в офшоры", – отметил глава ГНС.

По словам Верланова, если за 2017-й налоговая получила 2000 отчетов о контролируемых операциях в пределах трансфертного ценообразования на сумму 1,5 трлн грн, то за 2018-й – около 2,5 тыс. на сумму 2,2 трлн грн. Согласно статистике, наибольшие объемы контролируемых операций украинские налогоплательщики совершают с контрагентами, зарегистрированными в Швейцарии (33%), на Кипре (7,9%) и в ОАЭ (6,3%). При этом 46% от общего объема этих операций составляют операции банков и 31% – товарные операции.

По словам главы налоговой, структура контролируемых операций по предмету сделок свидетельствует, что наибольшим по объему является экспорт товаров (43% – 2,4 трлн грн). В свою очередь, в структуре экспорта товаров наибольшую долю занимают агропромышленная продукция – 17%, минеральное сырье (руды) – 20%, металлы – 20%.

"Поэтому сегодня в фокусе нашего контроля по трансфертным ценам экспортеры именно этой группы товаров. Также достаточно пристальное внимание уделяем операциям с нематериальными активами и операциям по финансированию украинского бизнеса материнскими структурами", – отметил Верланов.