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За год средняя зарплата в Украине выросла на 16,6% – Госстат

В ноябре средняя номинальная зарплата составила 10 679 грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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Самая высокая средняя зарплата у жителей Киева
Самая высокая средняя зарплата у жителей Киева
Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr

В Украине по состоянию на ноябрь в годовом измерении средняя зарплата выросла на 16,6%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По сравнению с октябрем средняя номинальная зарплата уменьшилась на 0,4% и составила 10 679 грн, что в 2,6 раза выше минимальной зарплаты (4173 грн).

Самые высокие средние зарплаты получают жители Киева (15 974 грн), Донецкой (11 769 грн), Киевской (11 313 грн), Днепропетровской (11 079 грн) и Запорожской (10 639 грн) областей. В остальных регионах средние номинальные выплаты составили менее 10 тыс. грн. Самая маленькая зарплата у жителей Херсонской области – 8267 грн.

В ноябре самая высокая зарплата была у работников сферы финансов и страхования – 19 221 грн, а самая низкая – в сфере временного размещения и организации питания (6790 грн).

По данным Госстата, в марте 2019 года средняя зарплата в Украине составила 10 237 грн, что на 22% больше, чем в марте 2018-го. Средняя зарплата в Украине в сентябре, по данным Госстата (.xlsx), составляла 10 687 грн.

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщал, что самая высокая средняя зарплата по итогам второго квартала 2019 года была в Мариуполе Донецкой области – 17 114 грн. 28 декабря Милованов заявил, что реальная зарплата украинцев превысила докризисные (2013 год) доходы на 18%.

Теги: Киев, зарплата, Донецкая область, Госстат, Херсонская область, Киевская область, Днепропетровская область, Запорожская область, выплаты, финансы, работа
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