"За сентябрь получил 25 тыс. грн". Нардеп Беленюк заявил, что депутатская зарплата – его основной источник дохода

Как рассказал нардеп от "Слуги народа", спортсмен Жан Беленюк, он живет на депутатскую зарплату и свои сбережения. Депутат также отметил, что ему не предлагали взяток.

Беленюк: Я все-таки спортсмен, который достиг определенных результатов, у меня есть базовые сбережения Фото: Жан Беленюк / Facebook

Зарплата нардепа от "Слуги народа", чемпиона мира по греко-римской борьбе Жана Беленюка в сентябре составила 25 тыс. грн. Об этом Беленюк рассказал в интервью НВ, опубликованном 22 декабря.

"За сентябрь, например, получил 25 тыс. грн, знаю, что многое зависит от дней присутствия, мне из-за тренировок пришлось пропускать, но я знаю коллег по фракции, которые и по 45 тыс. грн получили", – заявил Беленюк.

Он отметил, что зарплата депутата – его основной источник дохода, так как совмещать тренерскую деятельность, рекламные кампании и депутатство закон не позволяет.

"Я все-таки спортсмен, который достиг определенных результатов, у меня есть базовые сбережения", – продолжил Беленюк. Он добавил, что "живет скромно".

"Я вижу, что объем работы большой, но это не самая маленькая зарплата… Вот станет лучше страна жить – тогда можно и депутатам поднять зарплату", – сказал депутат.

Он также подчеркнул, что не получал доплат в конвертах.

"Ну хоть взятку вам уже предлагали?" – спросила журналистка.

"Нет… Да и не в том я комитете, чтобы мне взятки предлагать", – ответил нардеп.

Беленюк сообщил 21 сентября, что полностью посвятит себя политической деятельности только после Олимпиады 2020 года в японском Токио. 29 августа, в день первого заседания Верховной Рады нового созыва, он говорил, что намерен совмещать полномочия депутата со спортивной карьерой.

Спортсмен Беленюк – первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта.