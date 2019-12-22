Беленюк: Уже в 2017 году ходили слухи, что Зеленский собирается идти в президенты

Нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк рассказал, что в политику его пригласил президент Украины Владимир Зеленский.

Беленюк о депутатстве: Я понимал, что мне предстоит многому научиться Фото: Жан Беленюк / Facebook

Уже в 2017 году ходили слухи, что тогдашний шоумен, руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский собирается идти в президенты, заявил в интервью НВ, опубликованном 22 декабря, нардеп от "Слуги народа", чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

"Меня пригласил сам президент", – отметил Беленюк, отвечая на вопрос, как он попал в политику.

По словам нардепа, он познакомился с нынешним президентом в 2017 году: тогда его пригласили участвовать в фестивале "Весело", который организовывала студия "Квартал 95". Затем Беленюк неоднократно участвовал в шоу-программах студии.

"Уже тогда, в 2017-м, ходили слухи, что Владимир Зеленский собирается идти в президенты", – продолжил Беленюк.

На вопрос, сразу ли он согласился на депутатство после предложения, Беленюк ответил: "Нет, конечно, у меня были свои "против". Я все же действующий спортсмен, скоро Олимпиада".

Он добавил, что его останавливало и отсутствие политического опыта.

"Я понимал, что мне предстоит многому научиться, а это для меня всегда вызов. К тому же, я достаточно критиковал представителей прежнего Министерства по делам спорта, ну и, наверное, неправильно только критиковать, важно что-то и самому сделать", – заявил Беленюк.

Беленюк сообщил 21 сентября, что полностью посвятит себя политической деятельности только после Олимпиады 2020 года в японском Токио. 29 августа, в день первого заседания Верховной Рады нового созыва, он говорил, что намерен совмещать полномочия депутата со спортивной карьерой.