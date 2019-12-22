Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Беленюк: Уже в 2017 году ходили слухи, что Зеленский собирается идти в президенты

Нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк рассказал, что в политику его пригласил президент Украины Владимир Зеленский.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Беленюк о депутатстве: Я понимал, что мне предстоит многому научиться
Беленюк о депутатстве: Я понимал, что мне предстоит многому научиться
Фото: Жан Беленюк / Facebook

Уже в 2017 году ходили слухи, что тогдашний шоумен, руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский собирается идти в президенты, заявил в интервью НВ, опубликованном 22 декабря, нардеп от "Слуги народа", чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

"Меня пригласил сам президент", – отметил Беленюк, отвечая на вопрос, как он попал в политику.

По словам нардепа, он познакомился с нынешним президентом в 2017 году: тогда его пригласили участвовать в фестивале "Весело", который организовывала студия "Квартал 95". Затем Беленюк неоднократно участвовал в шоу-программах студии.

"Уже тогда, в 2017-м, ходили слухи, что Владимир Зеленский собирается идти в президенты", – продолжил Беленюк.

На вопрос, сразу ли он согласился на депутатство после предложения, Беленюк ответил: "Нет, конечно, у меня были свои "против". Я все же действующий спортсмен, скоро Олимпиада".

Он добавил, что его останавливало и отсутствие политического опыта.

"Я понимал, что мне предстоит многому научиться, а это для меня всегда вызов. К тому же, я достаточно критиковал представителей прежнего Министерства по делам спорта, ну и, наверное, неправильно только критиковать, важно что-то и самому сделать", – заявил Беленюк.

Беленюк сообщил 21 сентября, что полностью посвятит себя политической деятельности только после Олимпиады 2020 года в японском Токио. 29 августа, в день первого заседания Верховной Рады нового созыва, он говорил, что намерен совмещать полномочия депутата со спортивной карьерой.

Теги: Верховная Рада, Украина, политика, Владимир Зеленский, спортсмены, Жан Беленюк, Слуга народа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"
На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"
Шоптенко подстригла волосы
Шоптенко подстригла волосы
Фильм украинских продюсеров Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Фильм украинских продюсеров Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS