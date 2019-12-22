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ПОЛИТИКА

Беленюк: Необязательно депутат из спортивного комитета должен разбираться в судебной реформе

По словам нардепа от "Слуги народа", чемпиона мира по греко-римской борьбе Жана Беленюка, в политику он пришел "не решаловом заниматься".

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Беленюк первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта
Беленюк  –  первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта
Фото: Жан Беленюк / Facebook

Нардеп от "Слуги народа", чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк заявил в интервью НВ, опубликованном 22 декабря, что суть некоторых законопроектов для него разъясняет помощник-юрист.

Беленюк рассказал, что самым сложным для него в депутатстве оказалось "внимание СМИ", а также то, что рядом появилось много людей, которые видят в нем "инструмент для достижения своих целей".

"Сразу появились предложения в стиле: "Вот там есть хороший паренек, ему надо помочь". Но я объясняю всем, что я пришел не решаловом заниматься", – продолжил нардеп.

На вопрос, появились ли у него хейтеры, депутат ответил: "Да они и не пропадали".

"Я просто не читаю, что плохого обо мне в комментариях пишут… У меня благодаря спорту выдержка есть, я когда-то тренировался в зале с парнем праворадикальных взглядов, он меня открыто ненавидел, всегда пытался оскорбить. Но я игнорировал, моя задача была показать результат. Сейчас я стал успешным спортсменом, а где он, я даже не знаю. В политике то же самое", – сказал Беленюк.

Отвечая на вопрос, приходилось ли ему голосовать за законопроект, который он даже не читал, нардеп сказал: "Во-первых, на собраниях фракции представители профильных комитетов всегда подробно рассказывают, о чем законопроект".

"Во-вторых, у меня есть помощник-юрист, который всегда составляет мне рецензию. Да и вообще я считаю, что необязательно человек, который состоит в спортивном комитете, должен разбираться в судебной реформе. Для этого есть представители профильных комитетов, которые берут на себя ответственность за этот законопроект", – заявил Беленюк.

Беленюк сообщил 21 сентября, что полностью посвятит себя политической деятельности только после Олимпиады 2020 года в японском Токио. 29 августа, в день первого заседания Верховной Рады нового созыва, он говорил, что намерен совмещать полномочия депутата со спортивной карьерой.

Спортсмен Беленюк – первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта.

Теги: Верховная Рада, депутаты, Жан Беленюк, Слуга народа
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