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Украинским шахтерам частично выплатили задолженность по зарплате

По решению Кабинета Министров Украины казначейство перечислило 322 млн грн на погашение задолженности по выплате зарплаты шахтерам.

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18 декабря Кабмин принял решение перечислить 322 млн грн на погашение задолженности по зарплате шахтерам
18 декабря Кабмин принял решение перечислить 322 млн грн на погашение задолженности по зарплате шахтерам
Національний банк України / Facebook

В понедельник, 23 декабря, правительство Украины частично погасило задолженность по выплате зарплаты шахтерам. Об этом 23 декабря в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, казначейство перечислило 322 млн грн на погашение задолженности. 

Решение выделить средства на зарплаты шахтерам было принято на заседании Кабмина 18 декабря.

В 2019 году шахтеры в разных областях Украины неоднократно проводили акции протеста с требованием выплатить долги по зарплатам. В частности, в начале октября председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от “Батьківщини” Михаил Волынец сообщал, что горнякам трех шахт объединения "Шахта "Новодружеская" задолжали 120 млн грн. Если им не заплатят, они готовы перенести протесты в столицу, заявлял он.

31 октября Волынец сообщал в Facebook, что общая задолженность по заработной плате шахтерам превышает 1,5 млрд грн.

1 ноября парламент поддержал выделение 1 млрд грн на зарплаты работникам шахт.

Теги: Кабинет Министров, зарплата, шахтеры, Алексей Гончарук, задолженность по зарплате
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