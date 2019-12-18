Кабмин Украины направил 322,6 млн грн на выплаты зарплат шахтерам

В 2019 году шахтеры в разных областях Украины неоднократно проводили акции протеста с требованием выплатить долги по зарплатам. Правительство приняло решение направить на зарплаты шахтерам более 300 млн грн, сообщил премьер Алексей Гончарук.

Кабинет Министров Украины 18 декабря принял решение направить средства на зарплаты шахтерам. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

"Правительство направило 322,6 млн грн для выплаты зарплат шахтерам", – написал глава правительства.

В 2019 году шахтеры в разных областях Украины неоднократно проводили акции протеста с требованием выплатить долги по зарплатам. В частности, в начале октября председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от “Батьківщини” Михаил Волынец сообщал, что горнякам трех шахт объединения "Шахта "Новодружеская" задолжали 120 млн грн. Если им не заплатят, они готовы перенести протесты в столицу, заявлял он.

31 октября Волынец сообщал в Facebook, что общая задолженность по заработной плате шахтерам превышает 1,5 млрд грн.

1 ноября парламент поддержал выделение 1 млрд грн на зарплаты работникам шахт.