На шахте в Донецкой области произошел обвал, спасатели ищут одного шахтера – Волынец

В Угледаре Донецкой области ночью произошел обвал на шахте "Южнодонбасская №1", в зоне обвала находился один человек, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Сегодня ночью на шахте "Южнодонбасская №1" в Угледаре Донецкой области произошел обвал, спасатели ищут одного шахтера. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня в 1.35 на шахте "Южнодонбасская №1" произошел обвал... Обвал произошел в восточном полевом магистральном конвейерном штреке горизонта 355 м. В зоне обвала находился один человек – продолжаются поиски. По состоянию на 11.45 шахта не работает. Продолжаются спасательные работы", – написал Волынец.