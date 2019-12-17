Волынец заявил, что из-за провала в комитете законопроекта о "зеленой" энергетике Украина останется энергозависимой от РФ

Развитие альтернативной энергетики в Украине будет заблокировано и страна продолжит импортировать электроэнергию, уголь и газ из России, заявил нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец.

Михаил Волынец: Будет разваливаться наша энергетика и перечеркивается наше будущее Фото: Mykhailo Volynets / Facebook

Провал голосования по законопроекту №2543 о реструктуризации "зеленого" тарифа в комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг во главе с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом означает поддержку интересов России, заявил "Обозревателю" член этого комитета, нардеп от "Батьківщини" и глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Он отметил, что из-за провала законопроекта в комитете Украина продолжит импортировать российскую электроэнергию и уголь вместо развития собственной альтернативной энергетики.

"Мы будем дышать грязным воздухом, мы будем сжигать уголь из России и Колумбии. Будет разваливаться наша энергетика и перечеркивается наше будущее, потому что блокируется развитие и приток инвестиций в нашу страну на развитие чистой экологичной зеленой энергетики. Зеленая энергетика будет замещаться российской электроэнергией на рынке Украины и российским углем, а также российским природным газом", – сказал Волынец.

Законопроект №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" был зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря.