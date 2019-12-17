Волынец заявил, что из-за провала в комитете законопроекта о "зеленой" энергетике Украина останется энергозависимой от РФ

Провал голосования по законопроекту №2543 о реструктуризации "зеленого" тарифа в комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг во главе с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом означает поддержку интересов России, заявил "Обозревателю" член этого комитета, нардеп от "Батьківщини" и глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Он отметил, что из-за провала законопроекта в комитете Украина продолжит импортировать российскую электроэнергию и уголь вместо развития собственной альтернативной энергетики.
"Мы будем дышать грязным воздухом, мы будем сжигать уголь из России и Колумбии. Будет разваливаться наша энергетика и перечеркивается наше будущее, потому что блокируется развитие и приток инвестиций в нашу страну на развитие чистой экологичной зеленой энергетики. Зеленая энергетика будет замещаться российской электроэнергией на рынке Украины и российским углем, а также российским природным газом", – сказал Волынец.
Законопроект №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" был зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря.
По словам одного из соавторов законопроекта №2543, нардепа от фракции "Голос", члена комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леси Василенко, он позволил бы развивать "зеленую" энергетику, защитил инвесторов и способствовал повышению инвестиционной привлекательности Украины.
Посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали власти Украины достичь компромисса с инвесторами в вопросе "зеленых" тарифов. В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что законопроект сохранит привлекательность Украины для тех, кто планирует вкладывать деньги в развитие возобновляемых источников энергии, и позволит получить €4 млрд инвестиций.