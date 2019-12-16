Верещук: Господин Герус, наверное, не понимает, что нашими работодателями являются общество, рынок и инвесторы, которые работают в Украине

На заседании комитета по вопросам энергетики в Верховной Раде не было реальной дискуссии по законопроекту о "зеленом" тарифе, потому что глава комитета Андрей Герус не позволил высказаться представителям инвесторов, которые развивают альтернативную энергетику в Украине, сообщила народный депутат Украины от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Ирина Верещук: Какая низкая политическая культура проведения таких комитетов, когда людям, депутатам не дают слова, не дают права задать вопросы, а потом услышать на них обоснованные ответы... Фото: Ірина Верещук / Facebook

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что ее коллега по фракции, глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус установил в комитете "диктатуру". Так она прокомментировала изданию "Обозреватель" провал сегодняшнего голосования в комитете по законопроекту №2543 о реструктуризации "зеленого" тарифа.

"Конечно, в шоке. Во-первых, какая низкая политическая культура проведения таких комитетов, когда людям, депутатам не дают слова, не дают права задать вопросы, а потом услышать на них обоснованные ответы... Господин Герус, наверное, не понимает, что нашими работодателями являются общество, рынок, бизнес, те инвесторы, которые работают в Украине, которые рассчитывают на наши гарантии как власти, что их права не будут ограничены, они не будут обременены, а наоборот, гарантированы и поддержаны государством", – сказала Верещук.

Она подчеркнула, что Герус не дал слова представителям инвесторов, которые вкладывают деньги в развитие "зеленой" энергетики в Украине.

"Дискуссия, которая должна была быть сегодня, – да, эмоциональная и бурная, но должна была быть... мы превращаем это все в монологи только тех, кто хочет что-то сказать, и совершенно не слышим людей, которые хотят аргументированно ответить или задать также вопросы министру или представителю министерства. У нас сегодня ассоциации, которые пришли, мы апеллируем к людям, которые пришли, не могут сказать слова. Но мы сегодня лишены реальной дискуссии", – заявила политик.

Верещук добавила, что законопроект предложили представители большинства.

"Давайте разговаривать. Почему вы отказываете в такой возможности людям, которые здесь присутствуют? Вы сегодня устанавливаете правила. Это диктатура у нас или все-таки демократия? К вам обращаются члены комитета, вы не даете слова сказать, не даете вопрос задать. Ну так же нельзя. Мы – представители монобольшинства. Мы должны показывать пример. Какой мы пример показываем? У нас инициатор – наша коллега из монобольшинства. Вы даже не хотите слышать. Что это за работа?" – сказала она.

Законопроект №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" был зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря.