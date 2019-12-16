Верещук: Господин Герус, наверное, не понимает, что нашими работодателями являются общество, рынок и инвесторы, которые работают в Украине

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что ее коллега по фракции, глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус установил в комитете "диктатуру". Так она прокомментировала изданию "Обозреватель" провал сегодняшнего голосования в комитете по законопроекту №2543 о реструктуризации "зеленого" тарифа.
"Конечно, в шоке. Во-первых, какая низкая политическая культура проведения таких комитетов, когда людям, депутатам не дают слова, не дают права задать вопросы, а потом услышать на них обоснованные ответы... Господин Герус, наверное, не понимает, что нашими работодателями являются общество, рынок, бизнес, те инвесторы, которые работают в Украине, которые рассчитывают на наши гарантии как власти, что их права не будут ограничены, они не будут обременены, а наоборот, гарантированы и поддержаны государством", – сказала Верещук.
Она подчеркнула, что Герус не дал слова представителям инвесторов, которые вкладывают деньги в развитие "зеленой" энергетики в Украине.
"Дискуссия, которая должна была быть сегодня, – да, эмоциональная и бурная, но должна была быть... мы превращаем это все в монологи только тех, кто хочет что-то сказать, и совершенно не слышим людей, которые хотят аргументированно ответить или задать также вопросы министру или представителю министерства. У нас сегодня ассоциации, которые пришли, мы апеллируем к людям, которые пришли, не могут сказать слова. Но мы сегодня лишены реальной дискуссии", – заявила политик.
Верещук добавила, что законопроект предложили представители большинства.
"Давайте разговаривать. Почему вы отказываете в такой возможности людям, которые здесь присутствуют? Вы сегодня устанавливаете правила. Это диктатура у нас или все-таки демократия? К вам обращаются члены комитета, вы не даете слова сказать, не даете вопрос задать. Ну так же нельзя. Мы – представители монобольшинства. Мы должны показывать пример. Какой мы пример показываем? У нас инициатор – наша коллега из монобольшинства. Вы даже не хотите слышать. Что это за работа?" – сказала она.
Законопроект №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" был зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря.
По словам одного из соавторов законопроекта №2543, нардепа от фракции "Голос", члена комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леси Василенко, он позволит развивать "зеленую" энергетику, защитит инвесторов и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Украины.
Посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали власти Украины достичь компромисса с инвесторами в вопросе "зеленых" тарифов. В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что законопроект сохранит привлекательность Украины для тех, кто планирует вкладывать деньги в развитие возобновляемых источников энергии, и позволит получить €4 млрд инвестиций.