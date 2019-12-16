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Комитет Геруса стремится похоронить отрасль возобновляемой энергетики – нардеп Буймистер

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Людмила Буймистер заявила, что будет стремиться принять проект закона о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа в этом году.

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Людмила Буймистер: Какой сигнал сегодня услышали в Осло, Берлине или Вене те, кто инвестировал или присматривался к Украине?
Людмила Буймистер: Какой сигнал сегодня услышали в Осло, Берлине или Вене те, кто инвестировал или присматривался к Украине?
Фото: eba.com.ua

Энергетический комитет ВР, который возглавляет нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, провалил компромиссный законопроект о добровольном снижении "зеленого" тарифа №2543который поддерживают иностранные инвесторы и представители дипломатического корпуса. Об этом написала народный депутат Украины, один из соавторов законопроекта Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.

"Мой законопроект о добровольном сокращении "зеленого" тарифа, согласованный с инвесторами, международными бизнес-ассоциациями, посольствами стран-инвесторов, экспертами, не прошел комитет Андрея Геруса по ТЭК и ЖКХ. Не хватило одного голоса. К сожалению, мой коллега Андрей не хочет слышать ни одного голоса, кроме собственного", – написала Буймистер.

По ее мнению, решение комитета является негативным сигналом для инвесторов и свидетельствует о стремлении отдельных лиц похоронить отрасль возобновляемой энергетики в Украине.

"Какой сигнал сегодня услышали в Осло, Берлине или Вене те, кто инвестировал или присматривался к Украине? Мне кажется, что кто-то хочет похоронить отрасль возобновляемой энергетики и импортировать электроэнергию и уголь из известных стран. Так будет легче, но недолго", – отметила политик.

Депутат добавила, что законопроект №2543 – это компромиссный вариант, на который согласились инвесторы, развивающие альтернативную энергетику в Украине, и пообещала добиваться его принятия до конца текущего года.

"Когда мы убедили инвесторов, чтобы они отказались от гарантированного им государством тарифа, убедили, что компромисс и продвижение обязательно будут поддержаны. В любом случае я буду стремиться принять проект закона о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа в этом году. Потому что за этим стоит вопрос, в какой стране будут жить наши дети, чем они будут дышать, и найдется хоть один сумасшедший, который привезет в Украину деньги, если компромисс будет проигнорирован", – написала нардеп.

https://www.facebook.com/milabst/posts/10162642328220111

Законопроект №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" был зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря. 

По словам одного из соавторов законопроекта №2543, нардепа от фракции "Голос", члена комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леси Василенко, он позволит развивать "зеленую" энергетику, защитит инвесторов и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Украины.

Посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали власти Украины достичь компромисса с инвесторами в вопросе "зеленых" тарифов. В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что законопроект сохранит привлекательность Украины для тех, кто планирует вкладывать деньги в развитие возобновляемых источников энергии, и позволит получить €4 млрд инвестиций.

Теги: инвестиции, энергетика, электроэнергия, законопроект, Андрей Герус, Людмила Буймистер, зеленая энергетика, зеленый тариф
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