Комитет Геруса стремится похоронить отрасль возобновляемой энергетики – нардеп Буймистер

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Людмила Буймистер заявила, что будет стремиться принять проект закона о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа в этом году.

Людмила Буймистер: Какой сигнал сегодня услышали в Осло, Берлине или Вене те, кто инвестировал или присматривался к Украине? Фото: eba.com.ua

Энергетический комитет ВР, который возглавляет нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, провалил компромиссный законопроект о добровольном снижении "зеленого" тарифа №2543, который поддерживают иностранные инвесторы и представители дипломатического корпуса. Об этом написала народный депутат Украины, один из соавторов законопроекта Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.

"Мой законопроект о добровольном сокращении "зеленого" тарифа, согласованный с инвесторами, международными бизнес-ассоциациями, посольствами стран-инвесторов, экспертами, не прошел комитет Андрея Геруса по ТЭК и ЖКХ. Не хватило одного голоса. К сожалению, мой коллега Андрей не хочет слышать ни одного голоса, кроме собственного", – написала Буймистер.

По ее мнению, решение комитета является негативным сигналом для инвесторов и свидетельствует о стремлении отдельных лиц похоронить отрасль возобновляемой энергетики в Украине.

"Какой сигнал сегодня услышали в Осло, Берлине или Вене те, кто инвестировал или присматривался к Украине? Мне кажется, что кто-то хочет похоронить отрасль возобновляемой энергетики и импортировать электроэнергию и уголь из известных стран. Так будет легче, но недолго", – отметила политик.

Депутат добавила, что законопроект №2543 – это компромиссный вариант, на который согласились инвесторы, развивающие альтернативную энергетику в Украине, и пообещала добиваться его принятия до конца текущего года.

"Когда мы убедили инвесторов, чтобы они отказались от гарантированного им государством тарифа, убедили, что компромисс и продвижение обязательно будут поддержаны. В любом случае я буду стремиться принять проект закона о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа в этом году. Потому что за этим стоит вопрос, в какой стране будут жить наши дети, чем они будут дышать, и найдется хоть один сумасшедший, который привезет в Украину деньги, если компромисс будет проигнорирован", – написала нардеп.

Законопроект №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" был зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря.