Кучеренко: Компромиссный законопроект по снижению "зеленого" тарифа №2543 был провален энергокомитетом ВР

Минэкоэнерго и НКРЭКУ предлагают проекты, которые предусматривают нецивилизованный ретроспективный пересмотр тарифов для рынка "зеленой" электроэнергии, заявил народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

Комитет ВР по вопросам энергетики, который возглавляет нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, не готов к компромиссам на рынке возобновляемых источников энергии, заявил народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко в своем Facebook.

"Обращаю внимание на неготовность сегодня идти на компромисс с инвесторами в ВИЭ. Компромиссный законопроект по снижению "зеленого" тарифа №2543 был провален комитетом, а министерство и регулятор предлагают проекты, которые предусматривают нецивилизованный ретроспективный пересмотр тарифов, национализацию объектов инвесторов и другие инициативы, оценку которых мы очень ждем от вас как европейцев", – написал Кучеренко по итогам встречи нардепов с директором секретариата Европейского энергетического сообщества Янезом Копачем.

Кучеренко призвал представителей Энергосообщества занять более жесткую позицию по оценке реализации украинской властью энергореформы и отметил необходимость общения с европейскими коллегами в более широком формате.

"Мы просим Энергосообщество проявить более жесткую позицию по отношению к завершению курса реформы энергорынка, его либерализации и движения к интеграции в европейский рынок. А также просим, чтобы комитет имел возможность взаимодействия с Энергосообществом. Так как сегодня его повестка полностью монополизирована одним человеком. Мы хотим слышать вашу позицию более широко и хотим, чтобы вы слышали позицию всего комитета по принципиальным вопросам", – заявил политик.

Законопроект №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" был зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря.