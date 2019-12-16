Кучеренко: Компромиссный законопроект по снижению "зеленого" тарифа №2543 был провален энергокомитетом ВР

Комитет ВР по вопросам энергетики, который возглавляет нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, не готов к компромиссам на рынке возобновляемых источников энергии, заявил народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко в своем Facebook.
"Обращаю внимание на неготовность сегодня идти на компромисс с инвесторами в ВИЭ. Компромиссный законопроект по снижению "зеленого" тарифа №2543 был провален комитетом, а министерство и регулятор предлагают проекты, которые предусматривают нецивилизованный ретроспективный пересмотр тарифов, национализацию объектов инвесторов и другие инициативы, оценку которых мы очень ждем от вас как европейцев", – написал Кучеренко по итогам встречи нардепов с директором секретариата Европейского энергетического сообщества Янезом Копачем.
Кучеренко призвал представителей Энергосообщества занять более жесткую позицию по оценке реализации украинской властью энергореформы и отметил необходимость общения с европейскими коллегами в более широком формате.
"Мы просим Энергосообщество проявить более жесткую позицию по отношению к завершению курса реформы энергорынка, его либерализации и движения к интеграции в европейский рынок. А также просим, чтобы комитет имел возможность взаимодействия с Энергосообществом. Так как сегодня его повестка полностью монополизирована одним человеком. Мы хотим слышать вашу позицию более широко и хотим, чтобы вы слышали позицию всего комитета по принципиальным вопросам", – заявил политик.
Законопроект №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" был зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря.
По словам одного из соавторов законопроекта №2543, нардепа от фракции "Голос", члена комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леси Василенко, он позволит развивать "зеленую" энергетику, защитит инвесторов и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Украины.
Посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали власти Украины достичь компромисса с инвесторами в вопросе "зеленых" тарифов. В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что законопроект сохранит привлекательность Украины для тех, кто планирует вкладывать деньги в развитие возобновляемых источников энергии, и позволит получить €4 млрд инвестиций.