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Руководство шахт предприятия "Львовуголь" использовало труд шахтеров в личных интересах – прокуратура

Горняки вместо работы под землей строили дом на участке жены одного из руководителей шахты государственного предприятия "Львовуголь", занимались предпринимательством и изготовляли на территории шахты тротуарную плитку на продажу, рассказали в прокуратуре Львовской области.

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Правоохранители открыли уголовное производство по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" Уголовного кодекса Украины
Правоохранители открыли уголовное производство по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" Уголовного кодекса Украины
Фото: lviv.gp.gov.ua

Несколько руководителей шахт государственного предприятия "Львовуголь" использовали труд горняков в личных интересах. Об этом 16 декабря проинформировала пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"Зафиксировано несколько эпизодов противоправных действий служащих, которые к схеме привлекали работников, с которыми находятся в родственных или доверительных отношениях", – отметили в пресс-службе.

В частности, правоохранители установили, что руководитель шахты на протяжении нескольких месяцев привлекал пятерых шахтеров к строительству дома на земельном участке, который принадлежит его жене. В это время они должны были работать в шахте.

"Отдельные работники занимались в рабочее время предпринимательством, некоторые – систематически выезжали за границу и выполняли работы, не связанные с деятельностью предприятия (в течение года более 50 краткосрочных выездов), а некоторые – изготовляли на территории шахты тротуарную плитку на продажу на оборудовании, подключенном к сети шахты. При этом, согласно табелю учета рабочего времени, шахтеры якобы работали под землей. На самом деле при формировании смены в землю спускалось около 10% рабочих, которые табелируются", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, правоохранители зафиксировали случаи длительного отсутствия 40 работников на рабочем месте, при этом все они получали заработную плату – от 15 до 23 тыс. грн в месяц.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Украина, прокуратура, шахты, шахтеры, строительство, Львовская область, правоохранители, уголовное производство, имущество, деятельность
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