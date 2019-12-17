Руководство шахт предприятия "Львовуголь" использовало труд шахтеров в личных интересах – прокуратура

Горняки вместо работы под землей строили дом на участке жены одного из руководителей шахты государственного предприятия "Львовуголь", занимались предпринимательством и изготовляли на территории шахты тротуарную плитку на продажу, рассказали в прокуратуре Львовской области.

Несколько руководителей шахт государственного предприятия "Львовуголь" использовали труд горняков в личных интересах. Об этом 16 декабря проинформировала пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"Зафиксировано несколько эпизодов противоправных действий служащих, которые к схеме привлекали работников, с которыми находятся в родственных или доверительных отношениях", – отметили в пресс-службе.

В частности, правоохранители установили, что руководитель шахты на протяжении нескольких месяцев привлекал пятерых шахтеров к строительству дома на земельном участке, который принадлежит его жене. В это время они должны были работать в шахте.

"Отдельные работники занимались в рабочее время предпринимательством, некоторые – систематически выезжали за границу и выполняли работы, не связанные с деятельностью предприятия (в течение года более 50 краткосрочных выездов), а некоторые – изготовляли на территории шахты тротуарную плитку на продажу на оборудовании, подключенном к сети шахты. При этом, согласно табелю учета рабочего времени, шахтеры якобы работали под землей. На самом деле при формировании смены в землю спускалось около 10% рабочих, которые табелируются", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, правоохранители зафиксировали случаи длительного отсутствия 40 работников на рабочем месте, при этом все они получали заработную плату – от 15 до 23 тыс. грн в месяц.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.