Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Гончарук заявил, что гривна продолжит укрепляться в 2020 году

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, нынешнее ослабление курса гривны является ситуативным.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гончарук считает, что после нового года гривна продолжит укрепляться
Гончарук считает, что после нового года гривна продолжит укрепляться
Фото: ЕРА

Премьер-министр Алексей Гончарук в интервью телеканалу "Украина 24" 30 декабря заявил, что тенденция к укреплению гривны сохранится в 2020 году. Об этом сообщает "Сегодня".

По его мнению, это произойдет благодаря тому, что у граждан и бизнеса возвращается доверие к государству.

Нынешнее ослабление курса премьер считает ситуативным.

"Мы связываем это небольшое ослабление гривны перед самым Новым годом со спекулятивным спросом. То есть, традиционно, перед Новым годом, люди меняют доллар, покупают гривну для того, чтобы купить какие-то подарки или иным образом потратить деньги", – добавил Гончарук.

28 декабря курс гривны к доллару США снизился на 40 копеек – с 23,29 грн/$ до 23,69 грн/$. 30 декабря курс составил 23,68 грн/$.

На сайте НБУ сообщается (.xls), что средний курс гривны к доллару США в ноябре 2018 года составлял 27,93 грн/$, в ноябре 2019 года – 24,37 грн/$. 

В Нацбанке заявляли, что укрепление гривны – это "естественный процесс" при плавающем курсообразовании.

Агентство Bloomberg 20 декабря сообщало, что гривна в 2019 году стала лидером по темпам укрепления в мире. С начала года она укрепилась на 19%.

Теги: Украина, гривна, деньги, курс гривны, интервью, Алексей Гончарук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards
Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards
Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции
Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции
Plus size модель Грэм снялась полностью голой
Plus size модель Грэм снялась полностью голой
  "Вьюга". Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео
  "Вьюга". Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS