Экономист Савченко: Если мы бездарно используем оставшийся ресурс, то в следующем году не будет роста экономики даже на 3%

Если власти Украины не пересмотрят свою политику, в следующем году рост экономики страны может оказаться ниже 3%. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил экс-заместитель главы правления НБУ, финансист, экономист Александр Савченко.

По данным Госказначейской службы, в январе – ноябре 2019 года государственный бюджет Украины недополучил 56 млрд грн запланированных доходов. В Минфине утверждают, что одной из причин этого является укрепление курса гривны.

"Ситуация в этом году хуже, чем в прошлом. Свидетельством этому является запрет финансирования незащищенных статей бюджета. На мой взгляд, это опасно, потому что речь идет о составной части бюджета, которая называется "инвестиционные затраты". Это означает, что тенденция на падение промышленного производства, начавшаяся в середине этого года, продолжится. По сути, это делает очень проблематичным выполнение плана правительства по экономическому росту на 4% в 2020-м и на 7% в последующие четыре года. Еще одна опасности заключается в хаотизации бюджетных доходов и расходов. Новые политики и министры не чувствуют финансовых ограничений. Они меняют правила игры, не выполняют обязательства перед местными властями. Появляется недоверие бизнеса к власти", – отметил Савченко.

Он считает, что учетная ставка должна быть на уровне 7%.

"У нас был экономический оптимизм. Но сейчас все больше проявляются пессимистические настроения из-за неадекватной валютно-курсовой политики. Все факторы говорят о необходимости развития производства. Но Минфин и НБУ проводят чрезвычайно жесткую политику, укрепляя курс гривны и удерживая высокую учетную ставку. Сейчас она 13,5%, но, на мой взгляд, должна быть ниже – где-то 7%. Это, кстати, одна из причин дефицита бюджета. Ведь государство платит большие проценты за обслуживание долга. Конечно, я бы не стал говорить о каком-то драматизме ситуации. Все-таки доходы людей выросли. Запас прочности еще есть. Просто нарастает количество ошибок. И если мы бездарно используем оставшийся ресурс, то в следующем году нам не придется говорить о росте экономики даже на 3%. Малый бизнес запугали, ударили по экспортерам – когда они меняют на гривны валютную выручку, то на много ее не хватает. Много предприятий просто закрывается, потому что экспорт стал для них невыгодным", – сказал экономист.

Он подчеркнул, что пока рано говорить о необходимости смены правительства.

"Власти нужно сбалансировать численность брокеров, аналитиков, диванных экспертов и реальных профессионалов. У нас сейчас во власти наблюдается дисбаланс. И это фактор риска. Да, молодость и азарт – это хорошо. Но если нет "опорных" людей, это ведет к большому числу ошибок. И в результате может привести к смене настроений – сначала экономических, а потом политических. В учебниках написано одно, но реальность совершенно другая. Люди, попадающие во власть, начинают ее понимать на седьмой – восьмой месяц. Поэтому, мне кажется, нам пока не стоит думать о смене правительства. Возможно, они еще не раскрыли свой потенциал. Но это не значит, что нужно держать людей, которые ведут смешную, провальную политику", – резюмировал Савченко.

На 27 декабря НБУ установил курс 23,29 грн/$.

В Нацбанке заявляли, что укрепление гривны – это "естественный процесс" при плавающем курсообразовании.

Агентство Bloomberg 20 декабря сообщало, что гривна в 2019 году стала лидером по темпам укрепления в мире. С начала года она укрепилась на 19%.

24 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не считает укрепление гривны негативным явлением.