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Лимит концентрации земли в одних руках составит не более 10 тыс. га – Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что законопроект №2178-10 о рынке земли был утвержден ко второму чтению, и рассказал о главных положениях в окончательной версии.

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Милованов опубликовал основные положения законопроекта о рынке земли
Милованов опубликовал основные положения законопроекта о рынке земли
Фото: Тимофей Милованов / Facebook

28 декабря аграрный комитет рассмотрел все правки к законопроекту №2178-10 о рынке земли. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Faceebook.

По его словам, комитет утвердил окончательную версию законопроекта ко второму чтению.

В этой версии законопроекта предлагают установить лимит концентрации земли в одних руках не более 10 тыс. га и разрешить покупать землю только гражданам Украины, государству, местным общинам и украинским предприятиям, основанным украинцами.

В окончательном документе утвердили также следующие пункты:

  • вопрос доступа иностранцев к земле будет решаться украинцами на референдуме;
  • банки смогут кредитовать и получить в залог земельные участки. Если земля перейдет в собственность банка, финучреждение должно будет ее продать в течение двух лет;
  • стоимость земельного участка не должна быть ниже нормативно-денежной оценки.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1563670103802166&id=100004775745586

28 декабря комитет отменил дополнительные заседания и рекомендовал парламенту принять законопроект.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Теги: Верховная Рада, референдум, законопроект, торговля, украинцы, иностранцы, документы, земельная реформа, Тимофей Милованов
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