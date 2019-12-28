Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Профильный комитет рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект о рынке земли

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики отменил дополнительные заседания для рассмотрения законопроекта №2178-10 о земельной реформе в Украине, которые были назначены на 2-е, 3-е, 6-е, 8-е, 9-е и 10 января, и назначил следующее заседание на 15 января.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Комитет сформировал новую таблицу поправок к законопроекту
Комитет сформировал новую таблицу поправок к законопроекту
Фото: iportal.rada.gov.ua

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании 28 декабря рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №2178-10 о земельной реформе в Украине, сообщает УНН.

"Рекомендовать ВРУ принять законопроект о некоторых законодательных актах Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 во втором чтении и в целом как закон Украины, в редакции согласно поправкам и предложениям, указанным председателем подкомитета", – сказано в решении, которое зачитал председатель комитета Николай Сольский.

За соответствующее решение проголосовали 19 членов комитета, один был против, трое воздержались. 

Кроме того, как сообщает УНН, комитет в начале заседания сформировал новую таблицу поправок, которая содержит 4018 правок, поданных народными депутатами. Подкомитет рекомендовал принять поправки, внесенные комитетом на заседании 18 декабря, а другие – отклонить.

Затем члены комитета отменили дополнительные заседания для рассмотрения законопроекта и правок к нему. Следующее заседание комитета назначено на 15.00 15 января, хотя согласно поручению спикера парламента Дмитрия Разумкова, они должны были состояться 2-го, 3-го, 6-го, 8-го, 9-го и 10 января, отмечает УНН.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что  в сессионном зале законопроект о рынке земли могут рассматривать около трех месяцев.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Президент также считает, что в рамках открытия рынка земли в Украине нужно установить право владения не более 10 тыс. га для одного человека.

21 декабря лидеры парламентских фракций и депутатских групп подписали меморандум по законопроекту о рынке земли, согласно которому на заседание профильного комитета смогут прийти представители всех фракций и депутатских групп, которые представят свои правки. Комитет будет проводить заседания в том числе во время новогодних праздников.

Теги: Верховная Рада, депутаты, комитет, законопроект, земельная реформа, заседание, Николай Сольский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 
 
АНОНС
Борис Тодуров: Мы сделали все, что возможно. Теперь ваша задача принять закон о трансплантации
ОБЩЕСТВО, ОБРАЗ ЖИЗНИ
Кардиохирург Тодуров – депутатам: Примите закон о трансплантации, чтобы спасти жизни украинцам
20 октября, 2016 20.10
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Виторган поделился подборкой архивных снимков с отцом
Виторган поделился подборкой архивных снимков с отцом
Старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности
Старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности
Dakh Daughters сыграют два рождественских концерта в Киеве
Dakh Daughters сыграют два рождественских концерта в Киеве
Приемный сын Мадонны Дэвид Банда спел песню Элтона Джона
Приемный сын Мадонны Дэвид Банда спел песню Элтона Джона
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS