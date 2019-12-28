Профильный комитет рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект о рынке земли

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики отменил дополнительные заседания для рассмотрения законопроекта №2178-10 о земельной реформе в Украине, которые были назначены на 2-е, 3-е, 6-е, 8-е, 9-е и 10 января, и назначил следующее заседание на 15 января.

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании 28 декабря рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №2178-10 о земельной реформе в Украине, сообщает УНН.

"Рекомендовать ВРУ принять законопроект о некоторых законодательных актах Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 во втором чтении и в целом как закон Украины, в редакции согласно поправкам и предложениям, указанным председателем подкомитета", – сказано в решении, которое зачитал председатель комитета Николай Сольский.

За соответствующее решение проголосовали 19 членов комитета, один был против, трое воздержались.

Кроме того, как сообщает УНН, комитет в начале заседания сформировал новую таблицу поправок, которая содержит 4018 правок, поданных народными депутатами. Подкомитет рекомендовал принять поправки, внесенные комитетом на заседании 18 декабря, а другие – отклонить.

Затем члены комитета отменили дополнительные заседания для рассмотрения законопроекта и правок к нему. Следующее заседание комитета назначено на 15.00 15 января, хотя согласно поручению спикера парламента Дмитрия Разумкова, они должны были состояться 2-го, 3-го, 6-го, 8-го, 9-го и 10 января, отмечает УНН.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что в сессионном зале законопроект о рынке земли могут рассматривать около трех месяцев.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Президент также считает, что в рамках открытия рынка земли в Украине нужно установить право владения не более 10 тыс. га для одного человека.

21 декабря лидеры парламентских фракций и депутатских групп подписали меморандум по законопроекту о рынке земли, согласно которому на заседание профильного комитета смогут прийти представители всех фракций и депутатских групп, которые представят свои правки. Комитет будет проводить заседания в том числе во время новогодних праздников.