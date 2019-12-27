Рада может рассматривать законопроект о рынке земли около трех месяцев – Арахамия

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что после того, как профильный комитет рассмотрит законопроект о рынке земли, появится "теоретическая возможность" вынести документ на рассмотрение в сессионный зал.

Арахамия: 2,5–3 месяца, когда парламент будет рассматривать только один законопроект Фото: Олег Федонюк / Facebook

Нардепы могут рассматривать в сессионном зале законопроект о рынке земли около трех месяцев. Такое мнение 26 декабря журналистам выразил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос, будет ли этот законопроект рассмотрен сразу после Нового года, Арахамия сказал: "Сейчас выглядит так, что это длинная песня".

"Почему не поставить сразу? Потому что мы планируем деятельность парламента, и если мы поставим сразу, мы заблокируем на неопределенный срок. Это мы просто подвергаем риску страну", – добавил он.

По словам Арахамии, рассмотрение законопроекта зависит в том числе от переговоров вокруг него, которые сейчас проходят.

"После прохождения комитета у нас есть теоретическая возможность выносить это в зал. Но мы уже знаем, что даже если будет 2,5 тыс. поправок и люди будут в зале настаивать, то это точно два месяца работы парламента. Два месяца сессионных... Это будет 2,5–3 месяца, когда парламент будет рассматривать только один законопроект", – подчеркнул нардеп.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Президент также считает, что в рамках открытия рынка земли в Украине нужно установить право владения не более 10 тыс. га для одного человека.

21 декабря лидеры парламентских фракций и депутатских групп подписали меморандум по законопроекту о рынке земли, согласно которому на заседании профильного комитета смогут прийти представители всех фракций и депутатских групп, которые представят свои правки. Комитет будет проводить заседания в том числе во время новогодних праздников.