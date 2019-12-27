Из-за исков к правительству Гройсмана заблокированы выплаты аграриям 1 млрд грн – Милованов

Из-за иска "Всеукраинского аграрного совета" к правительству экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана сельхозпроизводители не могут получить около 1 млрд грн.
Об этом 27 декабря после заседания Кабинета Министров сообщил журналистам министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, информирует УНН.
"Кабинет Министров в этом году профинансировал все программы, которые были в бюджете государственной поддержки сельского хозяйства объемом 3,4 млрд грн. Но еще почти на 1 млрд грн выплат пока заблокирован в судебном порядке через иск "Всеукраинского аграрного совета" к предыдущему правительству", – сказал он.
По словам министра, приостановлены выплаты аграриям 830 млн грн по программе "государственная поддержка животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры, рыболовства" и 186 млн грн по программе "финансовая поддержка развития фермерских хозяйств".
Милованов объяснил, что иск в суд касался нормативно-правовых актов, которые были приняты в феврале 2018 года. Истец требует признать их противоправными и недействительными.