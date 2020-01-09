Мировое соглашение с "Газпромом" по штрафу АМКУ не предусматривает возврат активов российской компании – Витренко

История спора между "Газпромом" и Антимонопольном комитетом Украины "является закрытой", заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

Витренко: Стоимость конфискованных в Украине активов "Газпрома" никогда не будет возвращена Фото: ЕРА

Подписанное в конце декабря 2019 года мировое соглашение между Украиной и "Газпромом" не предусматривает возврат российской компании ее активов, конфискованных ранее по решению Антимонопольного комитета Украины, заявил на пресс-конференции 9 января исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В рамках этого урегулирования "Газпром" отказался от этой компенсации. Он согласился с тем, что стоимость его конфискованных в Украине активов уже никогда не будет возвращена и компенсирована. Эта история является закрытой", – сказал Витренко.

Кабинет Министров Украины одобрил проект мирового соглашения между Украиной и российской компанией "Газпром" 27 декабря 2019 года.

25 октября 2018 года "Газпром" инициировал арбитражное разбирательство против Украины, требуя отменить штраф в 172 млрд грн (около $6 млрд), наложенный украинским Антимонопольным комитетом за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.