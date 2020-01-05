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"Нафтогаз" и "Газпром" должны сообщить в Стокгольмский арбитраж о мировом соглашении в январе

НАК "Нафтогаз України" и российский "Газпром" должны уведомить Стокгольмский арбитраж о достигнутом мировом соглашении по отзыву взаимных претензий по контрактам на транзит и поставки газа, которые действовали с 2009-го по 2019 год. Об этом сообщили в "Нафтогазі".

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30 декабря 2019-го "Нафтогаз" и "Газпром" заключили новый контракт на транзит газа
30 декабря 2019-го "Нафтогаз" и "Газпром" заключили новый контракт на транзит газа
Фото: ЕРА

НАК "Нафтогаз України" и российский газовый монополист "Газпром" в январе 2020 года должны сообщить в Стокгольмский арбитраж о достигнутом мировом соглашении о взаимном отзыве судебных исков. Об этом говорится в ответе пресс-службы НАК на запрос УНН.

"30 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" подписали мировое соглашение, согласно которому стороны отказываются от взаимных претензий по контрактам 2009 года. Стороны должны сообщить в арбитраж о достигнутом мировом соглашении в январе 2020 года", – сказано в сообщении.

Контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа, действовавший с 2009 года, закончился 31 декабря. Новый договор на транзит газа был подписан 30 декабря.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. "Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с "Нафтогазом".

27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию "Газпрома" на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать "Нафтогазу" расходы на судебный процесс.

В июле 2018 года "Нафтогаз" начал новый процесс против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

21 декабря 2019 года в "Газпроме" сообщили, что выплатят "Нафтогазу" до Нового года более $2,9 млрд при условии отказа украинской стороны от новых претензий и отзыва арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений. Украина согласилась на это.

27 декабря "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд.

Теги: Газпром, Россия, Украина, НАК Нафтогаз, транзит, Стокгольмский арбитраж, иск
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