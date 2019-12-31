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Коболев: Отзыв встречных исков "Нафтогазу" и "Газпрома" является необратимым

Если между "Нафтогазом України" и российским "Газпромом" будут возникать конфликтные ситуации, их будет рассматривать арбитраж, сказал глава "Нафтогазу" Андрей Коболев.

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Коболев рассказал, что новые споры между "Нафтогазом" и "Газпромом" будет рассматривать арбитраж
Коболев рассказал, что новые споры между "Нафтогазом" и "Газпромом" будет рассматривать арбитраж
Фото: naftogaz.com

Отзыв встречных исков российского "Газпрома" и украинского "Нафтогазу" в Стокгольмский арбитраж является необратимым. Об этом на пресс-конференции 31 декабря сказал глава "Нафтогазу" Андрей Коболев, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Отзыв встречных исков является необратимым. Новые потенциальные [иски] – надеюсь, их не будет, но если будут конфликтные ситуации, будут рассматриваться в арбитраже по новым контрактам",  – сказал Коболев.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. "Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с "Нафтогазом".

27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию "Газпрома" на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать "Нафтогазу" расходы на судебный процесс.

В июле 2018 года "Нафтогаз" начал новый процесс против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

21 декабря 2019 года в "Газпроме" сообщили, что выплатят "Нафтогазу" до Нового года более $2,9 млрд при условии отказа украинской стороны от новых претензий и отзыва арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений. Украина согласилась на это. 

27 декабря "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд. Контракт на транзит газа был подписан 30 декабря.

Теги: Газпром, Россия, Украина, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, Стокгольмский арбитраж
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