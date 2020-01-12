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Елизавета II проведет личную беседу с принцами Гарри, Уильямом и Чарльзом о будущем герцогов Сассекских – СМИ

Переговоры королевы Великобритании Елизаветы II с принцами Чарльзом, Гарри и Уильямом пройдут без герцогини Сассекской Меган, так как она находится в Канаде, сообщил Euronews. Она сможет присоединиться к ним по телефону.

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Заявление о намерении отказаться от королевского статуса герцоги Сассекские сделали 8 января
Заявление о намерении отказаться от королевского статуса герцоги Сассекские сделали 8 января
Фото: EPA

Британская королева Елизавета II 13 января намерена провести переговоры с принцами Чарльзом, Уильямом и Гарри, чтобы обсудить будущее последнего и его жены герцогини Меган. Об этом сообщил Euronews со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

Собеседники канала рассказали, что переговоры пройдут без герцогини Меган, так как она улетела в Канаду, где находится их с принцем сын. Она может присоединиться к переговорам по телефону, но пока неизвестно, будет ли это делать.

Как сообщает BBC со ссылкой на источники, королева позвала принцев в Сандрингем, где она сейчас находится. Телерадиокорпорация отметила, что это будет первая встреча Елизаветы II с принцем Гарри после его заявления о намерении сложить королевские полномочия.

8 января 2020 года британский принц Гарри и его супруга Меган заявили, что отказываются от королевского статуса и намерены стать финансово независимыми. Супруги сообщили, что теперь они собираются жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке.

Принц Гарри и актриса Меган Маркл сочетались браком 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в окрестностях Виндзорского замка. Королева Великобритании Елизавета II даровала молодоженам титулы герцога и герцогини Сассекских. 6 мая 2019 года у герцогов родился сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, принц Гарри, герцогиня Сассекская Меган
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