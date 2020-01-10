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10 января, 2020
 
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Музей мадам Тюссо убрал фигуры принца Гарри и герцогини Меган из экспозиции королевской семьи

Восковые фигуры британского принца Гарри и его жены, герцогини Меган, не будут частью экспозиции, посвященной королевской семье, но останутся частью экспозиции музея.

Фигуры принца Гарри и герцогини Меган являются одними из самых популярных в музее
Фигуры принца Гарри и герцогини Меган являются одними из самых популярных в музее
Фото: Madame Tussauds London / Facebook

Лондонский Музей мадам Тюссо убрал восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл из экспозиции, посвященной британской королевской семье. Об этом сообщает Independent.

Решение стало рацкцией на заявление пары о намерении выйти из монаршей семьи Великобритании.

"Как и весь мир, мы реагируем на удивительные новости, что герцог и герцогиня Сассекские решили отойти от "старшего" членства в королевской семье. С понедельника фигуры Меган и Гарри больше не будут частью нашей экспозиции королевской семьи", – заявил генеральный менеджер музея Стив Дейвис.

Он отметил, что фигуры принца Гарри и герцогини Меган останутся частью экспозиции музея, поскольку являются одними из самых популярных и любимых. Их месторасположение пока не названо.

8 января британский принц Гарри и его супруга Меган заявили, что отказываются от королевского статуса и намерены стать финансово независимыми.

Принц Гарри и актриса Меган Маркл сочетались браком 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в окрестностях Виндзорского замка. Королева Великобритании Елизавета II даровала молодоженам титулы герцога и герцогини Сассекских.

Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор родился в 5.26 6 мая 2019 года. Он – первый ребенок герцога и герцогини Сассекских и седьмой в очереди на трон.

Теги: принц Гарри, Музей мадам Тюссо, герцогиня Сассекская Меган
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