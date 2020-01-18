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Герцоги Сассекские с весны 2020 года не будут использовать свои титулы и получать госфинансирование – Букингемский дворец

Британский принц Гарри и его супруга Меган решили возместить средства, потраченные на ремонт в коттедже Фрогмор, который останется их семейным домом в Великобритании. Королева Елизавета II заявила, что Гарри, Меган и их сын Арчи "всегда будут любимыми членами ее семьи".

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Герцоги Сассекские не будут получать государственные средства
Герцоги Сассекские не будут получать государственные средства
Фото: EPA

Британский принц Гарри и его супруга Меган с весны 2020 года не будут использовать свои титулы герцогов Сассекских. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца, опубликованном 18 января.

Также герцоги Сассекские больше не будут получать государственные средства на выполнение королевских обязанностей.

"С благословения королевы герцоги Сассекские будут продолжать поддерживать свои частные патронаты и ассоциации. Хотя они больше не могут официально представлять королеву, герцоги ясно дали понять, что все, что они делают, будет и впредь поддерживать ценности ее величества. Герцоги не будут использовать свои титулы их королевского высочества, поскольку они больше не являются работающими членами королевской семьи", – сообщили в дворце.

Кроме этого, Гарри и Меган решили возместить средства, потраченные на ремонт в коттедже Фрогмор, который останется их семейным домом в Великобритании.

Королева Великобритании Елизавета II заявила, что Гарри, Меган и их сын Арчи "всегда будут любимыми членами ее семьи".

"Я признаю вызовы, с которыми они столкнулись в течение последних двух лет, и поддерживаю их стремление к более независимой жизни. Я хочу поблагодарить их за всю их самоотверженную работу по всей стране, в Содружестве и за его пределами, и я особенно горжусь тем, как Меган так быстро стала одним из членов семьи. Вся моя семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую новую жизнь", – заявила королева.

8 января 2020 года британский принц Гарри и его жена, герцогиня Меган, заявили, что отказываются от королевского статуса и намерены стать финансово независимыми. Супруги сообщили, что теперь собираются жить не только в Великобритании, но и в Северной Америке.

Елизавета II одобрила их решение.

Принц Гарри и актриса Меган Маркл сочетались браком 19 мая 2018 года. Королева Великобритании Елизавета II даровала молодоженам титулы герцога и герцогини Сассекских. 6 мая 2019 года у герцогов родился сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, принц Гарри, герцогиня Сассекская Меган
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