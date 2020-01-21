В оккупированном Донецке застрелили одного из главарей боевиков Грина

Заместитель командира "полка спецназначения внутренних войск "ДНР" Алексей Кривуля был убит недалеко от своего дома, сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

В оккупированном Донецке убили одного из главарей боевиков "ДНР" – 43-летнего Алексея Кривулю по прозвищу Грин. О его смерти в своем Twitter сообщил представитель оккупационной администрации Денис Безсонов.

Обстоятельства смерти Грина Безсонов не раскрыл.

"Грин" ты был лучшим из нас. Своим примером и личным участием в боевых операциях, ты сохранил не одну сотню бойцов.

Спасибо, что был рядом! Царства небесного и вечной памяти, брат! Мы тебя никогда не забудем!!!! https://t.co/m0oof3TDFh pic.twitter.com/nDatLWxXJr — DaniilBezsonov (@Goodwin87957367) January 20, 2020

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что Кривуля был заместителем "командира полка спецназа "внутренних войск ДНР", он воевал против Украины с первых дней войны еще под Славянском.

По данным Бутусова, боевика расстреляли недалеко от его дома.

"Полк спецназа ВВ" – ключевая структура в борьбе за власть на оккупированной территории Донбасса. Почти все вооруженные формирования включены там в состав 1-го и 2-го армейских корпусов и находятся под прямым командованием российских генералов. Верхушка оккупационной администрации создала "полк спецназа внутренних войск", чтобы иметь подконтрольную боевую структуру. Там служат самые преданные наемники, близкие к руководству местной оккупационной власти. Грин – высокопоставленный силовик в этих раскладах. И его ликвидация – хороший сигнал. Кто бы это ни сделал – это правильно и по заслугам", – отметил Бутусов на своей странице в Facebook.

Он обратил внимание, что оккупационные СМИ не говорят о ликвидации Кривули и обычных обвинений в адрес Украины нет.

"Можно предположить, что российские спецслужбы знают, кто убил Грина", – добавил журналист.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.