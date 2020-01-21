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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Донецке застрелили одного из главарей боевиков Грина

Заместитель командира "полка спецназначения внутренних войск "ДНР" Алексей Кривуля был убит недалеко от своего дома, сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

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Местные СМИ о гибели Кривули не пишут
Местные СМИ о гибели Кривули не пишут
Фото: Юрий Котенок / YouTube

В оккупированном Донецке убили одного из главарей боевиков "ДНР" – 43-летнего Алексея Кривулю по прозвищу Грин. О его смерти в своем Twitter сообщил представитель оккупационной администрации Денис Безсонов.

Обстоятельства смерти Грина Безсонов не раскрыл. 

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что Кривуля был заместителем "командира полка спецназа "внутренних войск ДНР", он воевал против Украины с первых дней войны еще под Славянском.

По данным Бутусова, боевика расстреляли недалеко от его дома.

"Полк спецназа ВВ" – ключевая структура в борьбе за власть на оккупированной территории Донбасса. Почти все вооруженные формирования включены там в состав 1-го и 2-го армейских корпусов и находятся под прямым командованием российских генералов. Верхушка оккупационной администрации создала "полк спецназа внутренних войск", чтобы иметь подконтрольную боевую структуру. Там служат самые преданные наемники, близкие к руководству местной оккупационной власти. Грин – высокопоставленный силовик в этих раскладах. И его ликвидация – хороший сигнал. Кто бы это ни сделал – это правильно и по заслугам", – отметил Бутусов на своей странице в Facebook.

Он обратил внимание, что оккупационные СМИ не говорят о ликвидации Кривули и обычных обвинений в адрес Украины нет.

"Можно предположить, что российские спецслужбы знают, кто убил Грина", – добавил журналист.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/3646749652031971

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донецк, смерть, убийство, Юрий Бутусов, спецназ, боевики, ДНР
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