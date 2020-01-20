В СБУ заявили, что разоблачили военнослужащего-контрактника ВСУ, завербованного Россией

Военнослужащий-контрактник Вооруженных сил Украины выполнял задачи ФСБ по получению разведывательной информации в военной сфере, проинформировали в Службе безопасности Украины.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила военнослужащего одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины, дислоцированной в Днепропетровской области, сообщает 20 января пресс-центр СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель города Святогорск после начала военной агрессии РФ в Украине выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, где добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", – сказано в сообщении.

По данным СБУ, там он был завербован сотрудниками российских спецслужб.

"В начале 2019 года боевик выехал с временно оккупированной территории и поступил на военную службу в ряды Вооруженных сил Украины по контракту для выполнения задач ФСБ РФ по получению разведывательной информации в военной сфере. Злоумышленник собирал сведения, в частности о дислокации военных частей ВСУ, в том числе в районе проведения операции Объединенных сил, их перемещении, количестве, типе вооружения, личном составе, персональных данные командиров", – продолжили в СБУ.

Правоохранители задержали военного вблизи военной части при попытке передачи собранных разведданных.

Военнослужащему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.