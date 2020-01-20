Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В СБУ заявили, что разоблачили военнослужащего-контрактника ВСУ, завербованного Россией

Военнослужащий-контрактник Вооруженных сил Украины выполнял задачи ФСБ по получению разведывательной информации в военной сфере, проинформировали в Службе безопасности Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Правоохранители задержали военного при попытке передачи разведданных
Правоохранители задержали военного при попытке передачи разведданных
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила военнослужащего одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины, дислоцированной в Днепропетровской области, сообщает 20 января пресс-центр СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель города Святогорск после начала военной агрессии РФ в Украине выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, где добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", – сказано в сообщении.

По данным СБУ, там он был завербован сотрудниками российских спецслужб.

"В начале 2019 года боевик выехал с временно оккупированной территории и поступил на военную службу в ряды Вооруженных сил Украины по контракту для выполнения задач ФСБ РФ по получению разведывательной информации в военной сфере. Злоумышленник собирал сведения, в частности о дислокации военных частей ВСУ, в том числе в районе проведения операции Объединенных сил, их перемещении, количестве, типе вооружения, личном составе, персональных данные командиров", – продолжили в СБУ.

Правоохранители задержали военного вблизи военной части при попытке передачи собранных разведданных.

Военнослужащему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, СБУ, Украина, шпионаж, боевики, ДНР, спецслужбы, война в Украине, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Экс-вокалистка "Ленинграда" россиянка Старшова стала участницей шоу "Голос країни". Видео
  Экс-вокалистка "Ленинграда" россиянка Старшова стала участницей шоу "Голос країни". Видео
Названы победители премии Гильдии киноактеров США
Названы победители премии Гильдии киноактеров США
Где и когда смотреть трансляцию "Оскара 2020"
Где и когда смотреть трансляцию "Оскара 2020"
Питта и Энистон сфотографировали вместе
Питта и Энистон сфотографировали вместе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS