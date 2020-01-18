СБУ расследует прослушку в кабинете Гончарука – Рябошапка

Служба безопасности Украины расследует факт прослушки премьер-министра Украины Алексея Гончарука, сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка.

Служба безопасности Украины начала расследование по факту незаконной прослушки в кабинете премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом в комментарии "РБК-Украина" 17 января рассказал генпрокурор Руслан Рябошапка.

Он отметил, что открыто уголовное производство по факту прослушки Гончарука.

15 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки.

Президент Украины 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука".

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы "убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства". Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя спикера Верховной Рады и президент может передать документ в Раду в любой момент.

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был внести заявление в Раду, а не президенту.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и попросил Гончарука до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.

17 января канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми видео.