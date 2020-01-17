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Зеленский: Будет сложно прощаться с министрами, которые не согласятся на предложенную зарплату, но нам придется

Президент Украины Владимир Зеленский сказал премьер-министру Алексею Гончаруку, что поднимать зарплату министрам и руководству госкомпаний можно только после улучшения экономической ситуации в стране.

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Зеленский: Когда правительство поднимет экономику, может поднимать себе зарплаты
Зеленский: Когда правительство поднимет экономику, может поднимать себе зарплаты
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече 17 января попросил премьер-министра Алексея Гончарука разработать концепцию зарплат министрам, заместителям и руководителями госкомпаний. Видео встречи опубликовал Офис президента в Facebook.

"Это должна быть нормальная зарплата. Мы понимаем, что это очень серьезные специалисты, но я хочу иметь совместное с вами и теми или другими министрами мнение, что вот такие зарплаты могут быть сегодня в Украине в такой ситуации, в которой находится наша экономика. Когда вы и правительство поднимете экономику, можем поднимать эти зарплаты. И если кто-то из министров... Нам будет сложно прощаться с кем-то из них из-за того, что они не смогут работать на ту зарплату, которую вы предложите им. Но даже если нам будет сложно с ними прощаться, нам придется. Мы на сегодня не можем себе этого позволить", – сказал президент.

Бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко 13 января сообщил, что по его информации, зарплаты украинских топ-чиновников подняли в три с половиной – пять раз, а зарплату нардепов – в два с половиной раза, более чем до 100 тыс. грн в месяц. Комментируя эту информацию, спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что зарплаты нардепам повысили на 3 тыс. грн "в связи с прожиточным минимумом".

В комментарии изданию "ГОРДОН" Розенко сказал, что руководство Верховной Рады изменило планы по повышению зарплат народным депутатам из-за резонанса в обществе.

13 января "Украинская правда" со ссылкой на данные электронного декларирования и СМИ сообщила, что министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в декабре 2019 года получил зарплату в 112,9 тыс грн, его первый заместитель Анатолий Максимчук – более 405 тыс. грн.

Премьер-министр Алексей Гончарук 14 января заявил, что работа государственных топ-менеджеров должна быть соответствующим образом вознаграждена, так как на чиновников "возложена большая ответственность за результаты".

15 января нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что Кабмин установил ограничения на зарплаты министров.

Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет 15 января сказал, что информация о зарплатах министров будет публиковаться на сайте правительства.

Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что если ему не увеличат зарплату до 80 тыс. грн, он уволится. Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда называла систему оплаты труда и поощрений в исполнительной власти неэффективной.

Заместитель гендиректора госконцерна "Укроборонпром" Мустафа Найем заявлял, что перед государством стоит выбор: "опытные воры с маленькими зарплатами и большими откатами или команда менеджеров с огромными амбициями и одной белой и открыто задекларированной зарплатой".

Теги: Кабинет Министров, зарплата, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук
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