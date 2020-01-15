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Кабмин ежемесячно будет публиковать зарплаты министров – Дубилет

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что информация о доходах топ-чиновников не является тайной.

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По словам Дубилета, на сайте правительства будут сообщать об эффективности работы чиновников
По словам Дубилета, на сайте правительства будут сообщать об эффективности работы чиновников
Фото: kmu.gov.ua

Правительство ежемесячно будет публиковать все доходы топ-чиновников Украины. Об этом на брифинге 15 января сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, информация о зарплатах министров не является тайной. Данные о доходах чиновников будут публиковаться на сайте правительственного портала.

"Это будет еще одним шагом к тому, чтобы мы стали еще более прозрачными и честными с обществом", – подчеркнул Дубилет.

Министр отметил, что на сайте правительства также появится новый раздел с информацией об эффективности работы всех топ-чиновников.

Экс-министр социальной политики Павел Розенко 13 января сообщил, что по его информации, зарплаты украинских топ-чиновников подняли в три с половиной – пять раз, а зарплату нардепов – в два с половиной раза, более чем до 100 тыс. грн в месяц. Комментируя эту информацию, спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что зарплаты нардепам повысили на 3 тыс. грн "в связи с прожиточным минимумом".

В комментарии изданию "ГОРДОН" Розенко сказал, что руководство Верховной Рады изменило планы по повышению зарплат народным депутатам из-за резонанса в обществе.

13 января "Украинская правда" со ссылкой на данные электронного декларирования и СМИ сообщила, что министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в декабре 2019 года получил зарплату в 112 904 грн, его первый заместитель Анатолий Максимчук – более 405 000 грн.

Премьер-министр Алексей Гончарук 14 января заявил, что работа государственных топ-менеджеров должна быть соответствующим образом вознаграждена, так как на чиновников "возложена большая ответственность за результаты".

15 января нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что Кабмин установил ограничения на премии и зарплаты министров.

Теги: Украина, Кабинет Министров, зарплата, правительство, доходы, чиновники, Дмитрий Дубилет, брифинг
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