Кабмин Украины установил ограничения на зарплаты топ-чиновников – Гончаренко

По словам нардепа от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, Кабмин Украины установил ограничения надбавок и премий топ-чиновникам, а также утвердил минимальный размер должностного оклада.

Кабмин установил ограничения на зарплаты топ-чиновников. Об этом сообщил 15 января в Telegram нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства.

По его словам, был установлен минимальный размер должностного оклада – два прожиточных минимума. С 1 января 2020 года прожиточный минимум в Украине составляет для трудоспособных лиц – 2102 грн, то есть минимальный должностной оклад составляет 4204 грн.

Размер должностных окладов предложили утвердить в гривнах, а не в коэффициентах, как, отмечает Гончаренко, было в 2019 году.

"Например, руководитель государственного органа (Офис президента, аппарат СНБО) будет иметь должностной оклад на уровне 37,8 тыс. грн, а уровня министерства и центральных органов исполнительной власти – 33,6 тыс. грн", – написал он.

Ежемесячная надбавка за эффективность первому вице-премьер-министру, вице-премьер-министрам, их заместителям составит до 200% должностного оклада, также как и премии за личный вклад в общие результаты работы.

Экс-министр социальной политики Павел Розенко 13 января сообщил, что, по его информации, зарплаты украинских топ-чиновников подняли в три с половиной – пять раз, а зарплату нардепов – в два с половиной раза, более чем до 100 тыс. грн в месяц. Комментируя эту информацию, спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что зарплаты нардепам повысили на 3 тыс. грн "в связи с прожиточным минимумом".

В комментарии изданию "ГОРДОН" Розенко сказал, что руководство Верховной Рады изменило планы по повышению зарплат народным депутатам из-за резонанса в обществе.

13 января "Украинская правда" со ссылкой на данные электронного декларирования и СМИ сообщила, что министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в декабре 2019 года получил зарплату в 112 904 грн, его первый заместитель Анатолий Максимчук – более 405 000 грн.

Премьер-министр Алексей Гончарук 14 января заявил, что работа государственных топ-менеджеров должна быть соответствующим образом вознаграждена, так как на чиновников "возложена большая ответственность за результаты".