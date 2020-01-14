"Связано с прожиточным минимумом". Разумков заявил, что зарплаты нардепам повысили на 3 тыс. грн

Зарплаты народным депутатам проиндексировали, заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Разумков: Я обращался к аппарату Рады, мне предоставили полную информацию о зарплатах нардепов Фото: ЕРА

Зарплаты нардепам повысили на 3 тыс. грн в связи "с прожиточным минимумом", заявил 14 января на заседании Верховной Рады спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Я думаю, что все видели информацию в СМИ по поводу увеличения зарплат народных депутатов Украины. Я только что обращался к аппарату, мне предоставили полную информацию. Есть индексация зарплаты народных депутатов Украины. Однако она совсем не соответствует тем цифрам, о которых пишут в СМИ, – о 100 тыс., где-то я видел 150 тыс. Изменение зарплаты – около 3 тыс. грн для народного депутата. Это связано с прожиточным минимумом", – сказал Разумков.

Спикер парламента также предложил во время часа вопросов к правительству заслушать министров и премьер-министра Украины Алексея Гончарука по поводу информации о высоких премиях руководству министерств.

Экс-министр социальной политики Павел Розенко заявил 13 января в Facebook, что, по его информации, зарплаты украинских топ-чиновников подняли в три с половиной – пять раз, а зарплату нардепов — в два с половиной раза, до более 100 тыс. грн в месяц.

С 1 января 2020 года прожиточный минимум в Украине составляет 2027 грн. Таким же он был и в декабре 2019 года.