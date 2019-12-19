Разумков объявил перерыв в заседании Рады сразу же после его начала

Консультации спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова с главами фракций касаются скандала, который произошел вечером 18 декабря на заседании аграрного комитета.

Заседание Рады еще не началось Фото: rada.gov.ua

Из-за консультаций спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова с главами фракций задерживается пленарное заседание украинского парламента, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Разумков открыл заседание и сразу же объявил о получасовом перерыве, который длится до сих пор.

По данным издания "РБК-Украина", консультации касаются скандала, который произошел вечером 18 декабря на заседании аграрного комитета.

Вечером 18 декабря на заседании аграрного комитета Рады произошла стычка между народными депутатами. Конфликт произошел во время рассмотрения законопроекта по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Парламентарии от "Оппозиционной платформы – За жизнь" предложили председателю комитета Николаю Сольскому установить дедлайн рассмотрения поправок, Сольский поставил предложение на голосование, но члены комитета его не поддержали. После этого представители ОПЗЖ и "Батьківщини" начали кричать: "Позор!" и потребовали завершить заседание.

Между нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой и депутатом от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем на заседании комитета произошел конфликт. Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко разбрасывала бумаги.